На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала

Фото: пресс-служба НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди водителей карьерного самосвала. В соревновании участвовали 49 сотрудников автотранспортного управления, 10 из них вышли в финал — самый зрелищный этап конкурса.

Фото: пресс-служба НЛМК

В финале водители показали мастерство управления многотонной машиной в пяти упражнениях: змейка передним и задним ходом, проезд по колее, парковка, проезд в узком пространстве и остановка на стоп-линии. На выполнение всех заданий у финалистов было по пять минут.

— Я люблю свою работу, люблю большую технику и ощущение мощности этих машин, — делится Егор Кисленко, водитель карьерного самосвала. — Конкурс профмастерства — это отличная возможность посмотреть на работу коллег и почувствовать соревновательных дух.

Фото: пресс-служба НЛМК

Егор Кисленко впервые участвовал в конкурсе и сразу оказался в призёрах — он занял почетное второе место. Возглавил пьедестал его коллега Алексей Акименко, а замкнул тройку призеров Иван Жихарев. Лучшим молодим рабочим стал Евгений Мусин. Победители конкурса получат премию в размере от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Фото: пресс-служба НЛМК

В конкурсах профессионального мастерства на НЛМК ежегодно участвует более тысячи сотрудников. Победители корпоративных соревнований принимают участие в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где также подтверждают свое мастерство. В этом году в компании запланировано 57 конкурсов.