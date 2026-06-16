«Россети Центр» выявили более 200 тысяч незаконных подвесов ВОЛС в Липецкой области

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

По итогам 2025 года они выявили более 200 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Для обнаружения несанкционированных ВОЛС специалисты филиала, под руководством начальника Департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами Олега Трухачева, разработали стратегию, в основе которой — специальный корпоративный программный комплекс, а также четкая организация работ, включающая ежедневный контроль выполняемых мероприятий.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Энергетики напоминают, что неучтенная нагрузка, создаваемая подвесом кабеля, может привести к технологическим нарушениям, затруднить проведение ремонтных работ и повлиять на надежность электроснабжения. Кроме того, самовольный монтаж несет угрозу жизни и здоровью работников, выполняющих такие работы без допуска.

Специалисты «Липецкэнерго» призывают операторов связи к сотрудничеству и заключению официальных договоров, что позволит избежать демонтажа оборудования и штрафных санкций. Подать официальную заявку на размещение ВОЛС и объектов связи с использованием инфраструктуры энергокомпании можно на сайте «Россети Цифра»: https://rosseti.digital

О случаях самовольного размещения кабелей связи на опорах линий электропередачи жители региона могут сообщить по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.