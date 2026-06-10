Липецкий завод — липецким семьям: самый доступный гибрид в России

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Для липецких семей выбор автомобиля — это взвешенное решение, в котором на первом месте стоит соотношение цены и потребительских качеств. Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE, производимый на заводе в Липецкой области, предлагает уникальное сочетание: большой семейный автомобиль по цене компактного кроссовера.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, производство которого находится в Липецкой области. Этот завод полного цикла — первое в России специализированное производство электромобилей и гибридов с собственными цехами сварки и окраски кузовов, а EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибрид на российском рынке**, по данным агентства «Автостат».

Фото: пресс-служба Evolute

С государственной поддержкой, достигающей 925 тыс. рублей, стоимость EVOLUTE i-SPACE начинается от 2,56 млн для пятиместной и от 2,66 млн рублей для семиместной версии. При этом экономия на техобслуживании, топливе и транспортном налоге может доходить до 550 тыс. рублей в год. За три-четыре года владения суммарная экономия будет сопоставима со стоимостью нового автомобиля.

Силовая установка мощностью 218 л.с., расход 5,6 л на 100 км, запас хода до 1 250 км, шесть подушек безопасности и багажник объемом до 2 125 л — EVOLUTE i-SPACE отвечает всем требованиям семейного кроссовера. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости и расширенный зимний пакет входят в стандартное оснащение.

Программа трейд-ин упрощает переход со старого автомобиля — достаточно сдать его в зачет стоимости нового EVOLUTE i-SPACE. Гибкие условия кредитования и рассрочки делают покупку максимально комфортной для семейного бюджета.

Фото: пресс-служба Evolute

В Липецке работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Близость к заводу гарантирует оперативное сервисное обслуживание. Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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