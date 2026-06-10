Представители «Липецкэнерго» приняли участие во II очной Школе командиров студенческих отрядов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В качестве наставников и экспертов от «Липецкэнерго» в мероприятии приняли участие сотрудники филиала:

- Алексей Кривоносов, ведущий инженер управления технологического развития и цифровизации;

- Дмитрий Хрипунков, старший мастер службы подстанций Липецкого района.

В текущем году программа Школы объединила не только студентов-активистов, но и опытных наставников, а также председателей Советов молодежи. В 2026 году в рамках молодежного движения сформировано 36 отрядов, объединяющих 527 студентов из 20 регионов.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности начальника департамента управления персоналом «Россети Центр» Юрий Костин отметил стратегическую важность подготовки молодых кадров для устойчивого развития отрасли. С приветственным словом также обратился директор филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев, пожелав участникам продуктивной работы и эффективного применения полученных знаний.

Образовательная программа Школы включала в себя комплекс теоретических и практических занятий:

- специализированные мастер-классы и лекции по электробезопасности;

- тренинги по развитию лидерских компетенций и навыков командного взаимодействия;

- сессии по обмену опытом между молодыми специалистами и наставниками.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

В рамках ознакомительной части участники посетили ключевые энергообъекты предприятия, включая подстанцию «Развитие» имени Героя России А.С. Курганова.

Заключительным этапом Школы стал интенсив по проектной деятельности. Участники, распределенные по восьми рабочим группам, представили проекты, направленные на совершенствование системы вовлечения молодежи в профессиональную среду энергетической отрасли. Представленные инициативы стали предметом экспертной дискуссии с участием членов жюри.

По завершении обучения всем участникам, включая представителей «Липецкэнерго», были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение программы подготовки.