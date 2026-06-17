В преддверии летних каникул энергетики напоминают детям и родителям о правилах электробезопасности

Фото предоставлено «Россети Центр»

Трансформаторные подстанции, линии электропередачи (ЛЭП), электрические провода и предупреждающие знаки требуют внимательности и осторожности.

Энергообъекты не являются местом для игр, прогулок и фотографий. Детям нельзя подходить к трансформаторным подстанциям, открывать двери электроустановок, проникать за ограждения и трогать оборудование. Даже если объект кажется тихим и безопасным, он может находиться под высоким напряжением и представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Фото предоставлено «Россети Центр»

Особую опасность представляют оборванные провода, лежащие на земле. К ним нельзя подходить, трогать руками или какими-либо предметами, наступать рядом и пытаться убрать с дороги. Вокруг такого провода может образоваться опасная зона растекания электрического тока радиусом 8–10 метров. В такой ситуации нужно остановиться и отойти от опасного места так называемым «гусиным шагом» - не отрывая стопы от земли. После этого необходимо сообщить взрослым и позвонить по номеру 112.

Родителям важно объяснить детям, что нельзя забираться на опоры линий электропередачи, играть рядом с ними, запускать поблизости воздушных змеев, радиоуправляемые игрушки и дроны. Любое приближение к проводам и конструкциям ЛЭП опасно. Даже без прямого касания электрический ток может нанести тяжелую травму.

Во время летнего отдыха у рек, озер и прудов следует быть особенно внимательными там, где рядом проходят линии электропередачи. Рыбачить под проводами и вблизи ЛЭП запрещено. Удилище, леска и мокрые снасти могут стать проводником электричества, поэтому для рыбалки необходимо выбирать только безопасные места вдали от энергообъектов.

Фото предоставлено «Россети Центр»

Об опасности предупреждают специальные знаки. Если вы увидели желтый треугольник с молнией, таблички «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», то приближаться к объекту нельзя – там существует реальная угроза.

Энергетики призывают родителей регулярно говорить с детьми об электробезопасности простыми и понятными словами, разбирать возможные ситуации на прогулке и напоминать главное правило: увидел провод, подстанцию, опору ЛЭП или знак электрической опасности — остановись и отойди. Несколько минут такого разговора могут предотвратить беду.

Еще больше полезных материалов по теме детской электробезопасности — на странице Маши Лампочкиной в ВК.