EXEED подводит итоги Пекинского международного автосалона 2026

Фото предоставлено ООО «Ринг Сервис»

Официальный дилер EXEED Центр Ринг Манеж объявляет о том, что EXEED представил на 19-м Пекинском международном автосалоне полностью обновленный модельный ряд, объединенный новаторским дизайнерским языком Perpetua.

Разработанный под руководством главного дизайнера EXEED Кристоса Павлидиса, он основан на технологичности и чистоте линий. Концепция легла в основу линейки на новых источниках энергии, которые формируют ландшафт инновационной мобильности, в том числе и на российском рынке. Дебют новых моделей ознаменовал новую главу в 10 летней истории бренда, который сегодня представлен в 29 странах и объединяет более 500 000 владельцев по всему миру.

Флагманом экспозиции выступил полноразмерный внедорожник класса F – EX9, представленный на международном рынке, в т.ч. на российском, как EXLANTIX ET8 Concept. Построенный на платформе E0X, он воплощает монументальность и сдержанную роскошь: автомобиль обладает внушительной колесной базой 3125 мм и короткими свесами. Модель оснащена последовательной гибридной установкой 1.5T REEV пиковой суммарной мощностью до 345 кВт (469 л.с)* и крутящим моментом 634 Н·м (разгон внушительных размеров внедорожника до 100 км/ч за 5,9 сек).

Фото предоставлено ООО «Ринг Сервис»

Параллельно дебютировал первый в истории бренда серийный shooting brake – EXLANTIX ES GT. Модель предлагает уникальное сочетание отделки из натурального углеродного волокна и замши и симметричного авиационного кокпита, выполненного в концепции Cosmic Horizon. Спортивный характер подчеркивают сиденья с активной боковой поддержкой. В электрическом сегменте линейку дополняет четырехдверное купе ES BEV с 800 V архитектурой, который демонстрирует разгон за 3,7 секунды в полноприводных версиях, а также оснащается интеллектуальной пневмоподвеской.

Фото предоставлено ООО «Ринг Сервис»

Особое внимание было уделено трансформации классической линейки. RX Concept представил собой футуристичное перевоплощение кросс-купе с оригинальным X-образным силуэтом, задающим вектор долгосрочной стратегии дизайнерского развития EXEED. В то же время серийный бензиновый RX FL получил комплексное обновление дизайна с трехмерной решеткой радиатора, напоминающей ювелирную огранку. В гибридном же исполнении RX PHEV модель выдает до 395 кВт (537 л.с.) мощности*.

Фото предоставлено ООО «Ринг Сервис»

Важной частью экспозиции стал EXLANTIX EX7 – одна из ключевых планируемых новинок для российского рынка в текущем году. Модель открывает новое поколение автомобилей бренда и выступает технологической витриной EXEED: в частности, она станет одной из первых серийных моделей с полностью электромеханической тормозной системой EMB, в которой отсутствуют привычные гидравлические магистрали и используются электрические сигналы для независимого управления отдельными тормозными двигателями, установленными на каждом колесе.

Все представленные новинки подтверждают глобальную цель EXEED – объединять высокий уровень комфорта и безопасности и передовые интеллектуальные системы. Развитие бренда следует глобальному вектору и связано с внедрением передовых технологий, формированием премиального пользовательского опыта и переосмыслением стандартов комфорта и роскоши. Дальнейшее обновление модельного ряда в пользу решений на новых источниках энергии позволит EXEED укреплять позиции в премиальном сегменте как одного из наиболее технологичных, комфортных и безопасных брендов. На российском рынке появление этих моделей станет логичным продолжением экспансии бренда в премиум-сегменте, а конкретные сроки выхода каждой новинки будут объявлены дополнительно.

*В версии для российского рынка мощность может отличаться.

Фото предоставлено ООО «Ринг Сервис»

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EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности.

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.

Официальный дилер EXEED Центр Ринг Манеж в Липецке.

Адрес: Липецк, ул. 50 лет НЛМК, стр.24.

Телефон: + 7 (4742) 37 09 99.

Сайт: https://ring-exeed.ru/

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