В интеллектуальном турнире НЛМК сразятся более 2000 сотрудников

Фото: пресс-служба НЛМК

Традиционный турнир для сотрудников компании проходит уже в восьмой раз и приурочен к предстоящему Дню металлурга.

Турнир пользуются большой популярностью у сотрудников, команды бронируют все даты игр в первый же день после открытия регистрации. В этом году металлурги могут не только сыграть сами, но и пригласить гостей — бывших коллег, ветеранов и близких.

Фото: пресс-служба НЛМК

— В «Металлургических вечерах» участвуем уже четвёртый раз. Здорово, что компания даёт возможность проявить свою смекалку и эрудицию, а еще пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, — поделилась впечатлениями Юлия Гаврикова, руководитель группы ремонтов механического оборудования «НЛМК-Инжиниринг».

Фото: пресс-служба НЛМК

В каждой игре участвуют десять команд из разных подразделений комбината. Для них организаторы подготовили семь туров по семь вопросов в каждом на тему музыки и кино, искусства и литературы, и, конечно, металлургии.

Фото: пресс-служба НЛМК

— Тур про металлургию позволяет окунуться в историю НЛМК. Начинаешь задумываться над историей цехов, вспоминать интересные события из жизни комбината. Гордость охватывает за свою профессию, — рассказал Михаил Черников, главный специалист цеха холодного проката и покрытий.

Всего летом на всех предприятиях Группы НЛМК пройдут 20 игр, в которых смогут поучаствовать более двух тысяч человек. Суперфинал состоится 31 июля в Липецке, в нём сыграют победители отборочных игр.