Названы победители конкурса «Липецкое качество»

Фото: предоставлено изготовителем

Конкурс «Липецкое качество» ежегодно определяет лучшую продукцию среди местных производителей. Победители представят регион на федеральном уровне и поборются за право войти в число лучших производителей страны.

За почти три десятилетия существования конкурс превратился в знак доверия как для бизнеса, так и для потребителей. Он позволяет оценить не только продукцию и услуги, но и эффективность работы предприятия или организации в целом: производственные процессы, экологическую ответственность, внедрение бережливых технологий, охрану труда, безопасность производства, социальные гарантии для работников и многое другое.

В этом году победители были определены в трех номинациях: «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Продовольственные товары». Региональная комиссия оценивала конкурсантов на основе предоставленных материалов и образцов продукции. Организатором конкурса «Липецкое качество» является подведомственный Росстандарту Липецкий ЦСМ.

Проверенные традиции и инновации

В номинации «Промышленные товары для населения» одним из победителей стало ОАО «Боринское». Предприятие, чья история насчитывает не одно десятилетие, представило аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром серии АОГВ 11,6-1 (Н) - АОГВ 29-1 (Н) – надежное, долговечное и экономичное оборудование для отопления частных домов, которое высоко ценят не только в регионе, но и за его пределами.

Фото: предоставлено изготовителем

ООО «Ангел Ист Рус» представило на конкурс несколько видов своей продукции, которые стали лучшими по оценкам экспертов. Это дрожжи хлебопекарные – сухие инстантные Angel и прессованные «Ангел».

Фото: предоставлено изготовителем

Фото: предоставлено изготовителем

Кроме того, высокие оценки получили органические удобрения «ФУБОН-КФМ» и «ФУБОН-К20», что особенно актуально для агропромышленного сектора Черноземья.

Фото: предоставлено изготовителем

АО «ЛИКК» подтвердило статус одного из лидеров на рынке самоклеящихся материалов промышленного назначения. Компания заявила на конкурс и подтвердила качество сразу двух продуктов: ленты самоклеящейся ЛТ и ленты 1100-35. Эта продукция широко используется на различных предприятиях, успешно замещая импортные аналоги. Эксперты отметили ее высокое качество и современные технические характеристики.

Не осталась без внимания и пищевая промышленность. В номинации «Продовольственные товары» экспертов заинтересовала продукция ООО «КУЗМИНКИ» – блинчики с растительным фаршем «HiROLLS». По результатам дегустации и анализа представленных материалов новинка одержала победу и получила высокие оценки за вкус и качество исполнения.

Фото: предоставлено изготовителем

Курс на федеральный уровень

«Конкурс «Липецкое качество» давно стал инструментом роста для бизнеса. Победа на региональном этапе открывает предприятиям дорогу к всероссийскому признанию и новым рынкам сбыта. Каждое предприятие и каждый представленный продукт – это визитная карточка Липецкой области», – отметил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

Теперь всех лауреатов ждёт федеральный этап Конкурса «100 лучших товаров России», итоги которого традиционно подведут к Всемирному дню качества. Липецкие производители вновь намерены подтвердить, что продукция, сделанная в Липецкой области, достойна высших наград.

Реклама. ФБУ «Липецкий ЦСМ» ИНН 4823003043, erid: 2W5zFHDjPCV