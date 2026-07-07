Парад современной агротехники собрал аграриев Черноземья

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Село Доброе на один день стало центром притяжения для аграриев Черноземья. На традиционном агрофоруме, прошедшем в формате выставки-демонстрации под открытым небом, были представлены лучшие достижения отрасли, сотни образцов новейшей сельхозтехники – мощные комбайны и тракторы, прицепое оборудование и агродроны.

Техника не для каталога, а для поля

…«Отличная эргономика», «хороший обзор из кабины», «все удобно»… Новенькие модели сельхозтехники Ростсельмаш не страдали от нехватки внимания и комментариев гостей выставки. И аграрии, и обычные посетители не упускали шанса забраться в кабину, пощупать все своими руками, расспросить специалистов - это куда интересней и полезней, чем смотреть картинки в каталоге!

Площадка именитой российской компании Ростсельмаш стала одной из самых броских (и посещаемых) на форуме. С возможностями компании Ростсельмаш и образцами техники ознакомились губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

В экспозиции знаменитого бренда популярная среди аграриев сельхозтехника – кормоуборочный комбайн RSM F 1500 (для небольших хозяйств), знаменитый роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785, полноприводный, шарнирно-сочлененный Ростсельмаш 2400. На рынке тяжелых тракторов, пожалуй, самый востребованный у сельхозпроизводителей, проверенный годами эксплуатации. В числе его преимуществ - надежная механическая коробка, малые углы разворота и правильная развесовка баков.

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Гибкая финансовая политика в сочетании с эффективным обслуживанием и оптимальным соотношением «цена-качество» делает продукцию Ростсельмаш очень востребованной среди сельхозпроизводителей.

- У нас хорошие партнерские отношения с производителем уже более 8 лет. Привлекает хорошее сервисное обслуживание и то, что техника постоянно совершенствуется. Собираемся прикупить трактор 2000-й серии, - отметил Александр Стрельников, управляющий хозяйства КФХ ИП Бредихин.

В компании «Грязинский агрокомплекс» 26 тыс гектаров пашни, и 98% работающей на ее полях техники составляют модели ACROS от Ростсельмаш.

- Вся линейка машин нас устраивает, как и хорошее сервисное обслуживание, будем и дальше поддерживать партнерские отношения с компанией. Собираемся еще приобрести для уборки RSM 161 комбайн, - поделился гендиректор Владимир Бобрешов.

Выбор профессионалов

- Спрос на отечественную сельхозтехнику в этом году растет. Ростсельмаш держит темп – у нас в наличии техника широкого ассортимента, и поставки делаем без задержек, - отмечает Алексей Ткаченко, региональный менеджер по продажам. – В компании жесткие регламенты по сервисному взаимодействию, качеству запчастей, мы очень довольны работой нашего дилерского центра.

Компания выстраивает работу с клиентами так, чтобы сельхозпроизводителю было удобно на каждом этапе — от выбора машины до её эксплуатации. Специалисты Ростсельмаш готовы выезжать в хозяйства круглосуточно, эффективна и обратная связь – работает «горячая линия» и программа «Голос клиента».

- Учитывая требования и возможности аграриев, мы предлагаем целый набор инструментов – льготные кредиты, сезонные и персональные скидки, рассрочку и сотрудничество со всеми крупными лизинговыми компаниями, - поясняет Андрей Русаков, руководитель отдела продаж АО «Октябрьское», официального дилера Ростсельмаш.

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Итоги Дня Липецкого поля-2026 оказались по-настоящему деловыми и в очередной раз подтвердили востребованность техники Ростсельмаш. Ряд моделей (зерноуборочные комбайны и прицепное оборудование) практически сразу после демонстрации отгрузили в хозяйства. Кроме того, были заключены несколько предварительных соглашений по приобретению машин, которые в скором времени станут надежными помощниками в хозяйствах у липецких агропрофессионалов.

Владимир КУЛИК

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