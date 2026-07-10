Владимир Сериков: Теперь грунтовая дорога сменилась на хорошее асфальтовое полотно

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Обновление полотна в селе Донское завершено. Качество выполненных работ лично проинспектировал сенатор Максим Кавджарадзе совместно со спикером облсовета Владимиром Сериковым. Парламентарии встретились с жителями села.

Одна и та же проблема повторялась из года в год. По словам местных жителей, осенью здесь была сплошная грязь, летом – пыль столбом. В селе проживает около 4 тысяч человек и по центральной улице идёт постоянный поток машин. Такое состояние полотна вызывало много неудобств и вопросов безопасности.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

- Иногда нам даже приходилось оставлять машины и идти пешком до своих домов, - рассказала одна из женщин.

Совместно с исполнительной властью и при участии парламентариев удалось ускорить запланированные сроки, подрядчик приступил к ремонту гораздо быстрее. Средства на это были выделены из областного бюджета.

- Рад, что удалось совместно решить вопрос. А главное, что жители села остались довольны, - отметил сенатор Максим Кавджарадзе.

- Надо сказать, что асфальта на этом участке никогда не было. Теперь грунтовая дорога сменилась на хорошее асфальтовое полотно. На некоторых участках она была продлена, - сказал председатель заксобрания региона Владимир Сериков.