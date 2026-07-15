Кадры для АЭС: Лихачев прокомментировал новости «Росатома»

Прошла встреча руководства «Росатома» с членами совета Impact Team 2050

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев провел рабочую встречу с обновленным советом Impact Team 2050 – последние новости «Росатома» подтверждают курс на активное вовлечение мировых талантов в развитие глобальной индустрии.

10 июля 2026 года в рамках стратегического диалога о будущем энергоперехода состоялась торжественная передача полномочий от первого состава международного молодежного консультативного совета Impact Team 2050 новым участникам. В знаковом мероприятии принял участие глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Подобные события регулярно генерируют важные деловые новости: госкорпорация демонстрирует, что долгосрочное бизнес-планирование и технологическое лидерство невозможны без выстраивания прочных связей с новым поколением исследователей и управленцев.

Второй состав уникального консультативного органа формировался на условиях жесточайшей конкурентной борьбы. На этапе полуфинала организаторы рассмотрели 207 заявок от кандидатов из 58 стран мира. После серии строгих отборочных этапов мандаты получили 13 самых ярких представителей из 13 различных государств. Подобный масштаб ясно дает понять, что атомная энергетика остается мощным центром притяжения для интеллектуальной элиты со всего мира.

Сегодня полноправными участниками Impact Team 2050 выступают молодые ученые, амбициозные исследователи, специалисты с реальным практическим опытом работы в высокотехнологичных секторах, а также лидеры крупных общественных организаций. Среди них – менеджер по устойчивому развитию ASEAN Youth Organization Надира Сальсабила из Индонезии, младший научный сотрудник престижного Белградского университета Милош Лазаревич из Сербии, вице-президент по НИОКР Women in Nuclear Global Сафа Абдо, представляющая Египет, и другие выдающиеся профильные эксперты.

Инвестиции в кадровый суверенитет и глобальное партнерство

Формирование международного кадрового резерва – не просто корпоративный имиджевый проект, а жизненная необходимость для поддержания технологического доминирования на мировом рынке. Строительство современной электростанции – это проект, жизненный цикл которого превышает 80–100 лет, включая этапы сложного проектирования, эксплуатации и последующего вывода из эксплуатации. Это означает, что зарубежный портфель заказов госкорпорации, расписанный на десятилетия вперед, формирует острую потребность в непрерывной смене поколений инженеров, физиков и менеджеров.

География нового состава совета служит прямым отражением того, куда направлены ключевые международные проекты «Росатома»:

• Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток (Индонезия, Бангладеш, Египет);

• Африканский континент, где ядерные технологии только начинают свой масштабный путь (Руанда, Танзания, Эфиопия, ЮАР);

• Страны Европы, Латинской Америки и СНГ (Сербия, Венгрия, Бразилия, Киргизия, Узбекистан);

• Китайская Народная Республика – один из главных стратегических и технологических партнеров.

В ходе установочной сессии молодые визионеры и руководство российской отрасли согласовали детальный план действий. Одной из главных проблем, обсуждавшихся за круглым столом, стал парадокс кадрового рынка. Несмотря на то, что современные АЭС представляют собой эталон высокотехнологичного и экологически чистого «зеленого» производства, многие талантливые выпускники предпочитают альтернативные карьерные траектории и уходят в другие отрасли.

Подготовка к климатическому саммиту и практический опыт

Чтобы переломить эту тенденцию, в ближайшие месяцы члены совета проведут серию национальных молодежных диалогов в своих странах. Их цель – выявить глубинные причины оттока кадров и разработать рабочие механизмы популяризации сложных инженерных профессий. Ожидается, что результаты этих масштабных исследований станут фундаментом для дискуссий на высшем международном уровне.

Итоги аналитики будут официально представлены в рамках Международной конференции ООН по климату СОР-31, которая пройдет в турецкой Анталье. Именно там состоится вторая расширенная очная встреча совета, в которой вновь примет участие Алексей Лихачев. Выбор площадки не случаен: мировое сообщество официально признало ядерные технологии неотъемлемой частью зеленой таксономии, так как они не генерируют парниковых выбросов и помогают достичь углеродной нейтральности.

Программа обещает быть крайне насыщенной: обновленный состав не только подготовит специальную молодежную повестку «Атомного дня» на полях СОР-31, но и посетит масштабную строительную площадку АЭС «Аккую», чтобы воочию оценить стандарты безопасности и то, как передовые решения воплощаются в жизнь.

Видение руководства: ставка на смелые идеи

Российская сторона возлагает большие надежды на свежий взгляд и нетривиальные подходы обновленного консультативного органа. Обращаясь к делегатам, генеральный директор госкорпорации подчеркнул значимость совместной работы и доверия к молодым профессионалам.

«Перед новым составом Impact Team 2050 стоит по-настоящему серьезная задача – формировать повестку международного молодежного диалога вокруг мирного атома. Каждый из 13 участников уже доказал у себя в стране, что способен объединять вокруг себя единомышленников, реализовывать значимые для отрасли инициативы и добиваться конкретных результатов. Теперь важно направить этот опыт и энергию на общие проекты в сфере науки, образования и международного сотрудничества. Мы ждем от вас смелых идей и готовы поддержать их всем нашим экспертным сообществом», – сказал Алексей Лихачев.

Стратегический горизонт мирного атома

Оглядываясь на историю создания Impact Team 2050, можно уверенно констатировать, что инициатива, стартовавшая в 2021 году, полностью оправдала вложенные в нее ресурсы и время. Изначально совет задумывался как консультативный механизм для выработки эффективных рекомендаций по повышению привлекательности технологий среди зарубежной аудитории. Первый состав, успешно отработавший с 2022 по 2026 год, объединял восемь энтузиастов из Бразилии, Китая, ЮАР, Казахстана, Армении, Таиланда, Аргентины и Индии.

Сегодня, когда глобальная экономика остро нуждается в стабильных источниках энергии, роль подобных молодежных площадок многократно возрастает. Каждая позитивная новость об успешной интеграции молодых талантов в наукоемкие процессы приближает технологический прорыв. Расширение географии участников и усложнение стоящих перед ними задач ясно говорят о том, что российский атомный комплекс уверенно смотрит в завтрашний день, формируя лояльное и высокопрофессиональное сообщество экспертов по всей планете.

Татьяна Юрьева

Копирайт фото: Корпоративная академия «Росатома»