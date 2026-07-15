Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.

На сегодняшний день это свыше 560 человек.

В регионе профессиональная переподготовка и поиск работы для участников спецоперации реализуются через региональные службы занятости и фонд «Защитники Отечества». Для ветеранов выстроена система «одного окна», где каждому создают индивидуальный план возвращения к мирной жизни, включающий подбор вакансий и профориентацию.

Также действуют региональные образовательные программы. К слову, на днях стартовал четвёртый завершающий модуль проекта «Гордость Липецкой земли» для ветеранов СВО и действующих военнослужащих. Многие вернулись на обучение прямо с передовой. Программа: от дизайн-мышления и нейротрендов до работы с секретными документами и стажировки в муниципалитетах.

Помимо этого, в области проводятся специализированные ярмарки вакансий для участников боевых действий и их семей с участием десятков ведущих работодателей региона. Многие участники СВО проходят переобучение под актуальные запросы местных промышленных предприятий, агрокомплексов.

- В Липецкой области работу ветеранам СВО предлагают больше 150 компаний, - отмечает спикер облсовета Владимир Сериков. - Для нас это вопрос ответственности перед людьми, которые защищали страну. При трудоустройстве будем учитывать и армейскую специальность ветеранов спецоперации.

Подробности о всех мерах поддержки бойцов, их близких и о службе по контракту можно узнать на сайте контракт48.рф.