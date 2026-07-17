147 бригад связистов устраняют последствия непогоды в Липецкой области

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» оперативно восстанавливают поврежденные линии связи после обрушившегося на регион порывистого ветра с дождями. Из-за непогоды количество повреждений инфраструктуры связи за последнюю неделю выросло в несколько раз.

Большинство заявок на восстановление телефонных и оптоволоконных сетей оставили абоненты, проживающие в частном секторе. Однако в приоритетном порядке были отремонтированы магистральные линии связи, которые обеспечивают передачу данных между населенными пунктами и крупными узлами внутри городов. После восстановления этих участков бригады приступили к устранению повреждений по конкретным адресам. Ежедневно связисты закрывают до 400 нарядов на ремонт. Работы продолжились и после усиления ветра 16 июля, когда погода резко испортилась вновь.

Михаил Стрельников, заместитель директора – технический директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Восстановление инфраструктуры ведется без выходных, однако мастера вынуждены приостанавливать работу во время сильных дождей. Нагрузка на специалистов сервисных центров компании выросла кратно. Количество заявок на ремонт превышает в три раза максимальные суточные значения за все годы использования оптических линий. При этом зачастую необходима замена протяженных участков кабеля, что сложно технически и требует значительного времени. Тем не менее мы по-прежнему продолжаем подключение новых абонентов, которым требуется широкополосный доступ в Сеть».

К сложностям с доступом в интернет также приводили локальные перебои с электроэнергией. Из-за непогоды отключалось абонентское оборудование, в результате чего существенно возросло число обращений в техподдержку. Клиентам, столкнувшимся с отсутствием сигнала после возобновления подачи электроэнергии, в большинстве случаев помогла простая перезагрузка роутера. В случае необходимости специалисты компании для устранения неисправностей подключались к устройствам пользователей в дистанционном режиме.