Легенда российского спорта Александр Карелин посетил Липецкую область

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

Липецкая область встретила гордость отечественного спорта, трёхкратного олимпийского чемпиона, Героя России, сенатора Александра Александровича Карелина. Он посетил регион в рамках своего проекта «Выбор сильных» и по приглашению спикера облсовета Владимира Серикова, который координирует работу проекта в Липецкой области.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

Губернатор Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков показали легенде детский лагерь «Прометей». Инициатива получила одобрение на федеральном уровне в ходе Дней Липецкой области в Совете Федерации. На модернизацию детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» в Липецкой области привлечено свыше 370 млн рублей из федерального бюджета.

- Наш депутатский корпус с поддержкой губернатора в течение созыва приложили много усилий, чтобы «Прометей» вошëл в реестр объектов капстроительства, – отметил спикер облсовета Владимир Сериков. – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и российские сенаторы официально поддержали масштабный проект возрождения и реконструкции.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

Обновлённая инфраструктура — стадион, спортивные площадки, скалодром, лечебный и жилые корпуса, веревочный городок, площадка для игры в падел, костровая площадь, фиджитал-центр, бассейн и экокампус.

- Здесь есть все возможности для развития различных видов спорта. А также создана база самых современных компьютерных технологий. Лагерь – наша гордость, – сказал губернатор Игорь Артамонов.

На встрече руководители региона договорились с сенатором подумать над проведением на базе лагеря спортивных сборов для борцов и мастер-классов с участием известных спортсменов.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

- Меня удивило, как лагерь сейчас развивается. Порадовало, что тут планируют проводить сборы борцов. И самое важное, здесь формируют правильные ориентиры у детей, учат побеждать и не только в спорте, – подчеркнул сенатор Александр Карелин. Ещё одна точка визита — Дворец спорта имени Александра Петрова в Ельце. Самый большой мультиспортивный комплекс региона принял ельчан, гостей города, участников спецоперации и юных спортсменов. Для них прошла автограф-сессия, открытый диалог и мастер-класс с Героем. Символично, что наш знаменитый земляк Петров стал первым российским олимпийским медалистом и тоже по классической борьбе.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

- Здорово, что благодаря Александру Александровичу у нас есть возможность развивать спорт в регионе и воспитывать ребят на достойных примерах. Уверен, что визит человека такого масштаба дал новый импульс нашим юным спортсменам, - подытожил Владимир Сериков.