Партия «Новые люди» и Сардана Авксентьева обсудили с липчанами проблемы ЖКХ

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Несколько дней советник председателя партии «Новые люди» Сардана Авксентьева пробыла в Липецке. За этот небольшой период народный мэр Якутска успела посмотреть город, пообщаться с местными жителями, встретиться с журналистами и активистами партии. Финальной точкой пребывания в областном центре стал круглый стол на тему «Проблема взаимодействия власти и бизнеса, проблемы ЖКХ в регионе и способы их решения».

Обсудить волнующие вопросы пришли представители региональной партии «Новые люди», общественных организаций, управляющих компаний, предприниматели, эксперты. Сардана Авксентьева предупредила, что цель круглого стола - принять решения, которые она «возьмет на карандаш».

РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКА ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕНЫЕ СЛУШАНИЯ

Первым слово взял предприниматель, президент общественной организации по защите прав предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия», член Общественной палаты Андрей Корчагин.

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- В Липецке в муниципальном бюджете остается 18% от собираемых местных налогов, - начал Корчагин. - При этом действия мэрии – постоянное изменение планов по благоустройству, которое затрагивает малый бизнес, расторжение долгосрочных договоров аренды. Мы видим отсутствие заинтересованности в малом бизнесе.

По словам предпринимателя, решение проблемы очевидно - налаживать стратегическое планирование. Важно, чтобы жители и бизнесмены смогли высказать свое мнение при создании программы развития Липецка. Для этого общественные слушания должны проводить с онлайн-трансляцией. Также Андрей Корчагин поинтересовался у присутствующих, как добиться того, чтобы в казне города оставалось больше средств. Свое мнение высказала Сардана Авксентьева.

- Абсолютно согласна с тем, что нехватка средств не позволяет муниципалитетам вести работу в части развития, - отметила политик. - Все имеющиеся средства уходят на латание дыр или другие проекты, полезность которых может быть не очевидна. Партия «Новые люди» говорит, что мы будем добиваться справедливости не только в части построения демократического сообщества, но и в распределении средств для субъектов. В регионах должно оставаться больше денег.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА УСЛУГАМИ УК

Далее собравшиеся затронули тему ЖКХ. Сардана Авксентьева считает, что нужен тренд на укрупнение управляющих компаний. На территории РФ действуют десятки тысяч УК, большая часть из которых - мелкие. Мало того, что они уступают по возможностям крупным компаниям, так еще многие из них аффилированы между собой. Многие российские дома находятся не в лучшем состоянии, и маленькие компании не выдерживают натиск проблем, с которыми приходится сталкиваться в период управления. Крупные же УК, конкурируя между собой, придут к более качественному оказанию услуг.

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Председатель ЛРОО «Гражданский контроль» Евгений Душкин обозначил несколько основных проблем в сфере ЖКХ: непрозрачность формирования коммунальных тарифов, низкое качество и объем услуг, а также отсутствие контроля предприятий жилищно-коммунальной сферы.

- На практике сложилось так, что управляющие компании работают только в аварийном режиме и по заявкам, - уверен Душкин. - А это значит, если в доме разбито стекло или проблемы с освещением, работы не будут проводить, пока жильцы сами не начнут бить в колокола. Еще одна проблема - нет контроля надзорных органов. Так, «Гражданский контроль» проводил проверку дома в межсезонье. Акты об осмотре дома УК подписал, однако в подъезде не было стекол. А дом так и перешел в зимний период.

Председатель «Гражданского контроля» предложил увеличить персональную ответственность чиновников, отвечающих за контроль и надзор за услугами УК. А во время контрольных мероприятий приглашать представителей общественных организаций, старших по дому, руководителей ТОСов. Они же должны участвовать в проведении проверок, исполнении предписаний, ремонтных и текущих работ, выполняемых УК.

«НАША ЗАДАЧА - ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ»

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С участниками круглого стола не согласился Сергей Давыдов - заместитель руководителя управляющей компании «Умный дом», экс-председатель городского департамента ЖКХ. По его словам, деятельность УК контролирует большое количество организаций. К тому же, компании работают в режиме избыточности правового регулирования - слишком много федеральных законов, подзаконных актов, которые физически невозможно прочитать, не говоря уже о том, чтобы исполнить.

Давыдов ответил и на вопрос о непрозрачности формирования тарифов. Коммунальщик заверил - стоимость услуг по содержанию и ремонта жилья считается четко и ясно. Другое дело, что не все жители знают, из чего складывается цена. Он предложил сделать эталонные расценки, чтобы липчанам стало понятно, что входит в стоимость работ.

Сергей Давыдов также заметил, что у управляющих компаний есть план работ. Госжилинспекция может проверить его исполнение. Жильцы же должны понимать: если какие-либо работы идут сверх плана, то на это должно быть дополнительное финансирование.

- Мы сталкиваемся с двумя проблемами, - подвела итог Сардана Авксентьева. - С одной стороны - инертность жильцов, которые мало интересуются тем, как должно быть. Мол, раз я выбрал УК, значит, она мне должна. С другой стороны, большая часть управляющих компаний игнорирует требования заказчика. Нет культуры взаимодействия исполнителя и заказчика. У нас, собравшихся за этим столом, одна задача - поддержать жителей, разъяснить им их права и помочь в реализации этих прав как заказчиков.

О том, как это сделать в реальности, рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева. По ее мнению, многие проблемы можно решить через объединение жителей, например, через ТОСы. В Липецке уже есть положительные примеры, когда ТОСы, контролируя деятельность УК, добивались своих целей - к примеру, благоустройства двора.