Праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Липецке пройдут в смешанном формате

Фото: пресс-служба НЛМК

Праздничные мероприятий ко Дню металлурга в Липецке пройдут в разных форматах – онлайн и оффлайн, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и постановлений главы администрации Липецкой области по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Уже стартовал онлайн-марафон «Километры будущего». Липчанам предлагают присоединиться к команде НЛМК и вместе поставить рекорд – пробежать 50 000 км за месяц. Результат будет конвертирован в деревья для города. Вклад каждого спортсмена считает специальная программа, зарегистрироваться можно на портале «Виртуальный город» https://nlmk2020.ru/stadion.

26–27 июня состоится музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST https://foxrockfest.ru на Зелёном острове. Популярные группы России приедут в Липецк, чтобы сделать «Зеленый» - островом музыки. Заявлено 24 артиста, 2 сцены и десятки интерактивных локаций от мастер-классов до развлекательных и спортивных площадок. Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности. Попасть на фестиваль смогут гости с документами о вакцинации или наличии антител, или тестом ПЦР. Также предусмотрен масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей. Фестиваль планируется сделать территорией без COVID.

16 июля пройдет концерт для сотрудников Группы НЛМК на стадионе «Металлург» с приглашением известной звезды, имя которой пока оставим тайной. Последние компьютерные технологии и уникальный сценарий создадут невероятное шоу. Будет много света и музыки, сотрутся границы сцены, а зрители станут участниками программы. На стадионе будут соблюдаться санитарные нормы и рекомендации к проведению массовых мероприятий - заполняемость 50%, увидеть шоу смогут только гости с документами о вакцинации или наличии антител. На территории без COVID также предусмотрены масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей.

17 июля пройдет фестиваль «Стальное искусство» в парке Металлургов. Начало в 12:00. Аллеи парка на один день превратятся в арт-пространство. Здесь каждый найдёт занятие по душе. Художники создадут картины-граффити на стальных холстах, турникмэны посоревнуются на спортивной площадке, для самых маленьких увлекательных квесты и аниматоры. Будут мастер-классы, диджеи и семейные фотосессии. Фестиваль пройдёт с соблюдением принципа «Территория без COVID».

17 июля - традиционная вечерняя программа на площади Петра Великого. В 20-00 начнёт выступление хедлайнер концерта - известный певец и музыкант, имя которого мы озвучим чуть позже. В завершении гостей праздника ждёт большой салют. На площади также будет реализован принцип работы «Территория без COVID».

Виртуальный город НЛМК https://nlmk2020.ru/. На этой уникальной платформе можно посетить удивительные локации города металлургов, где каждая - приключение со своими онлайн активностями, конкурсами и викторинами. А ещё здесь собрана вся информация о праздничной неделе, посвящённой Дню металлурга.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ