Энергетики Липецкэнерго чтят память войны

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В ночь на 22 июня энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» вместе с представителями студенческого энергетического отряда присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти», которая ежегодно проходит по всему миру в День памяти и скорби. В этот день в ночной тишине по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны

Отдать долг памяти советским воинам сотрудники энергопредприятия пришли семьями. В едином строю, собравшем в этом году порядка одной тысячи человек, они прошли по Липецку с зажженными свечами в руках от площади Авиаторов до Вечного огня на площади Героев, где их встретили слова Юрия Левитана, разбудившие советских граждан 22 июня 1941 года.

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У мемориала энергетики почтили память тех, чьи жизни унесла война, минутой молчания и возложили к Вечному огню цветы и свечи.

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Энергетики Липецкэнерго регулярно принимают участие в патриотических акциях регионального и всероссийского масштаба. Встречаются с ветеранами, организуют автопробеги, благоустраивают памятные места. Всё это делается для того, чтобы сохранить память о тех, кто не склонил голову перед врагом, не пал духом и выстоял несмотря ни на что.