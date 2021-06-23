Центр оценки квалификаций НЛМК провел экзамены для выпускников Липецкого политехнического техникума

Фото: пресс-служба НЛМК

Будущие машинисты крана металлургического производства стали участниками пилотного проекта – в Липецкой области впервые объединили выпускной экзамен техникума и независимую оценку квалификации. Без первого не получить диплом, второе - для подтверждения уровня знаний и навыков по профессиональному стандарту. Экзамен сдавали три выпускницы. Они успели пройти стажировку на кранах в цехе холодного проката и покрытий и получить допуск к самостоятельной работе.

Фото: пресс-служба НЛМК

Один экзамен сдавать проще, чем два. Очень здорово, что на НЛМК нам предоставили такую возможность. Сама процедура волнительная, ведь от того, как мы сдадим, зависят перспективы на комбинате: подтверждение разряда, дальнейшее трудоустройство, - рассказала выпускница техникума Виктория Небольсина.

За ходом экзамена наблюдают эксперты – это опытные специалисты комбината, аттестованные в отраслевых Советах по профессиональным квалификациям. Их задача - оценить выполнение практических заданий, соблюдение правил и инструкций. Машинист крана, после подготовки к работе, должен переместить груз и точно установить его в заданное место с соблюдением требований безопасности.

Фото: пресс-служба НЛМК

В итоге все три выпускницы набрали необходимое количество баллов как по теоретической, так и практической части экзамена и подтвердили свою квалификацию на отраслевом уровне.

- Каждое свидетельство о квалификации будет включено в общероссийский реестр Национального агентства развития квалификаций, что повышает для его обладателя ценность на рынке труда. Кроме того, это помогает нам избежать лишних затрат на доучивание молодых рабочих. До того, как появилась возможность точно оценивать квалификацию сотрудников, в цехе это могли сделать только на глаз: посмотреть документы, провести собеседование. Теперь мы точно знаем, кто и с какими навыками к нам приходит на предприятие, - объяснила директор по персоналу НЛМК Светлана Масась.

Многопрофильный Центр оценки квалификаций НЛМК открылся в 2020г. и стал первым на территории Липецкой области проводить независимую оценку квалификаций навыков работников разных отраслей, в первую очередь металлургических профессий.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.