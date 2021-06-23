Игорь Артамонов оценил ход строительства социальных объектов в микрорайоне Европейский

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Многопрофильная полилингвальная школа готовится принять учеников в сентябре, она рассчитана на 800 детей: 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. Игорь Артамонов посмотрел помещения школы - столовую, кабинеты, актовый зал. Профессиональная акустика и сценический свет в нем позволят проводить не только внутришкольные акции, но и мероприятия городского масштаба. «Актовый зал стал лучше, столовая тоже, и в целом все выглядит прекрасно», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

На территории школы расположена детская площадка, будет построен стадион с теннисным кортом. Техническое открытие учебного заведения запланировано на День города, в середине июля Игорь Артамонов оценил строительство детского сада в микрорайоне. «Еще несколько месяцев назад отсюда вывозили мусор. А сегодня уже готова часть здания, в этом году его должны сдать », - сказал Игорь Артамонов.

Рабочие возводят внутренние перегородки, разграничивающие помещения, штукатурят их и прокладывают инженерные сети. Выполнена вентиляция, строители обшивают трубы изоляционным материалом. Строительство детского сада в микрорайоне Европейский ведётся по национальному проекту «Демография». Дошкольное учреждение будет рассчитано на 280 детей.

Также на территории микрорайона появится парк. Согласно проекту на участке общей площадью около пяти гектаров будет несколько спортивных площадок, зоны для детей и прогулок, парковка. Благоустройство проведут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Микрорайон Европейский преображается и застраивается. Появляется вся необходимая инфраструктура – спортивные, культурные, образовательные объекты, возведение которых идет в хорошем темпе», - отметил Игорь Артамонов.