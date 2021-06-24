Творцы добра и милосердия

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Евгения стоит у руля фонда с самого его основания – с 1999 года. Сегодня возглавляемый ею фонд - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области, социальный партнер Группы НЛМК. Он входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций и является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Более 20 лет «Милосердие» реализует 10 социально значимых программ, финансирует крупные социальные проекты, участвует в благотворительных акциях, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы в сферах науки и образования, культуры и спорта. На различную помощь уже направлено около 6 млрд рублей. За последнее десятилетие финансирование благотворительных программ выросло более чем в 2 раза. Ежегодно помощь Фонда получают более 30 тысяч человек.

При поддержке «Милосердия» в пяти российских регионах, включая Липецкую область, реализуется грантовая программа «Стальное дерево». Уже завершено 140 проектов инициативных жителей по развитию общественных пространств и помощи нуждающимся. На это направлено около 40 млн рублей. В 2020 году программа стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

В прошлом и текущем году фонд «Милосердие» активно участвовал в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего на защиту сотрудников Группы НЛМК и работников подрядных организаций, поддержку жителей регионов и медицинских организаций было направлено около 5 млрд рублей.

Редакция КП-Липецк поздравляет Евгению с днем рождения и желает новых ярких событий в деятельности фонда, который помогает делать мир вокруг нас немного добрее.