Карьерный маршрут с нуля: пять причин работать в Билайн

Фото: пресс-служба «Билайн»

Сотрудники дистанционных контакт-центров консультируют пользователей, не выходя из дома. Новый формат работы уже доступен жителям Липецка, Смоленска, Курска, Казани, Костромы и Ижевска. Новая тактика трудоустройства для российских работодателей позволила не только расширить пул сотрудников в регионах, но и улучшить клиентский сервис. Теперь карьеру может построить каждый!

На первом этапе сотрудники подбираются в областных центрах, однако в будущем это будут люди из населенных пунктов и областей. В каждом городе набирается команда из 15 сотрудников для работы с клиентами и один руководитель группы. Главная обязанность сотрудников – решение вопросов клиентов, а руководитель должен поддерживать высокий уровень сервиса, адаптировать новых членов команды и мотивировать коллег работать эффективно. Периодически команда встречается в режиме офлайн, чтобы обсудить текущие задачи и не растерять командный дух. А мы собрали пять причин, которые замотивируют вас начать работать с Билайн.

Фото: пресс-служба «Билайн»

Билайн – это про будущее

Билайн – это компания с большими целями и возможностями, все внимание которой направлено на развитие рынка телекоммуникации. Компания активно вкладывается в укрепление и расширение мобильной сети, чтобы предоставить абонентам качественный мобильный и проводной Интернет, связь и телевидение. А это говорит лишь о том, что в ближайшие десятки лет работа в сфере телекома будет востребована. Помимо этого, работа с технологиями делает нашу жизнь комфортнее. Помните, как еще 15 лет назад было невозможно удаленно работать, потому что Интернета не было? Вот-вот.

Работайте из дома

Компания предлагает не только удаленную работу, но и гибкий график, который можно сформировать в соответствии со своим личным расписанием. В современном мире важна доступность труда для разных социальных групп, поэтому даже студенты и мамы в декрете смогут найти себе место в крупной компании.

Наталия Самаренкова, директор по обслуживанию клиентов Билайн:

«Билайн одним из первых в России запустил в 2016 году проект удаленной работы. Сейчас удаленно могут работать около 90% сотрудников компании. На базе этого успешного опыта мы создали проект удаленной работы для контакт-центров, увеличив возможности для набора сотрудников и улучшив качество обслуживания клиентов. Для жителей небольших городов call-центр может стать началом большой карьеры в Билайн. В истории компании есть множество примеров, когда сотрудник приходил на свою первую работу в call-центр и вырастал до управленческих позиций, в том числе самого высшего уровня».

Повышайте свои профессиональные навыки

Расширение компетенций и постоянное образование – это, наверное, главная гарантия того, что сотрудник будет всегда востребован на рынке труда. Прогрессивные компании заинтересованы в том, чтобы обучать персонал. И Билайн дает такую возможность.

Дмитрий Юрин, старший специалист по развитию:

«Для учеников, которые работают из дома, была разработана специальная программа обучения в дистанционном формате, которая позволяет изучить внутренние процессы. Знакомство с продуктами и стандартами обслуживания происходит поэтапно в формате блоков и тем, начиная от тарифных планов и заканчивая консультациями по вопросам связи и интернета. После каждого блока теории полученные знания закрепляются практикой при поддержке опытных специалистов. Это делает процесс обучения простым и удобным».

Не бойтесь завтра

Безусловно, на выбор будущей профессии влияет стабильность компании и карьерный рост, который может обеспечить будущее место работы. Билайн гарантирует ежемесячную оплату труда и возможность личностного роста. Начиная карьеру с должности специалиста колл-центра, вы сможете попробовать себя и в других областях. Также компания предлагает сотрудникам конкурентную заработную плату, страховку, корпоративную сотовую связь, скидки на продукты Билайн и партнеров, 30 дней оплачиваемого отпуска в год, бесплатное обучение и дружную атмосферу.

Максим Лукиных, ведущий специалист по контролю качества программного обеспечения. Начал с должности специалиста по обслуживанию клиентов ШПД. Сейчас занимается тестированием программного обеспечения для сотрудников.

«За более чем 5 лет работы в компании я попробовал себя в разных направлениях и отделах, стал развивать менеджерские качества, а мои руководители помогали мне. Мне нравится работа в ЦПК, в первую очередь, из-за людей: коллеги заряжают на продуктивный день, даже если у тебя плохое настроение».

Стройте карьеру

В редких случаях крупные компании России предлагают новому сотруднику расти вертикально внутри компании. При этом внутренняя статистика Билайн показывает высокий стаж среднестатистического работника КЦ. Возможность карьерного роста и конкурентная заработная плата обеспечивают комфортную и продолжительную работу сотрудников.

Данил Тузиков пришел работать на должность специалиста техподдержки. Сейчас работает в штаб-квартире Билайн в Москве руководителем по развитию технической поддержки.

«В компанию я пришел в далеком 2012 году как на временное место, чтобы можно было совмещать работу и учебу, но нет ничего более постоянного, чем временное. Есть множество плюшек, которыми работа в ЦПК выгодно отличается от других вакансий, но мой ТОП такой: здесь, не имея никакого опыта, ты можешь приобрести бесценные знания в области различных технологий, обслуживания клиентов и узнать, как работает телеком-бизнес. Оценивая сейчас свое начало с высоты уже пройденного пути, я понимаю, что работа в ЦПК стала верным выбором».