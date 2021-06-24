В Липецке в областной Совет партией "Новые люди" выдвинут 31 кандидат

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23 июня в штабе Липецкого регионального отделения партии «Новые люди» прошла конференция по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва. «Новые люди» выдвинули 31 кандидата в депутаты по единому избирательному округу и двоих по одномандатным округам.

На конференции присутствовали члены избирательной комиссии Липецкой области и представитель Управления внутренней политики. Они внимательно следили, чтобы тайное голосование прошло в соответствии с законодательством.

Участники собрания единогласно проголосовали за своих кандидатов по единому избирательному округу. В первую тройку вошли секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева, предприниматель, директор завода металлоконструкций «Форвард» Игорь Басинских и депутат липецкого облсовета Андрей Кочеров.

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Отдельно проголосовали за кандидатов по одномандатным избирательным округам - по округу №3 был выдвинут предприниматель Илья Чернев, по округу №15 - общественник и руководитель Грязинского семейного клуба «Очаг» Евгений Цыплухин.

Собравшиеся также утвердили предвыборную программу партии.

«ХВАТИТ ВКЛАДЫВАТЬ В МОСКВУ. ПОРА ВКЛАДЫВАТЬ В РОССИЮ»

Особое внимание «Новые люди» уделяют проблемам регионов. «Хватит вкладывать в Москву. Пора вкладывать в Россию» - так звучит один из пунктов партийной программы. Глава липецкого отделения Юлия Соловьева объясняет: «Партия считает, что нужно строить дома, создавать современную инфраструктуру и рабочие места вне столиц и больших городов. А бизнесу, который в это вкладывается, давать льготы. Важно создать на этих территориях достойное качество жизни.

У нас сейчас отток населения, потому что Москва и большие города забирают все ресурсы, в том числе человеческие. А я хочу, чтобы Липецк стал городом, в который идет приток – людей, идей, рабочих мест! Липецк я вижу городом, куда стремится молодежь, современным, комфортным, где хочется жить и работать».

Решать проблемы регионов надо на уровне законодательства. Партия хочет добиться справедливости в распределении финансов. Совсем недавно об этом говорила народный мэр Сардана Авксентьева во время своего приезда в Липецк: ««Новые люди» сейчас - единственная партия, которая ставит перед собой задачи помощи регионам: за справедливое распределение средств, за предоставление возможности субъектам налоговых маневров».

Избирательная кампания по выборам депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва стартовала 18 июня. Постановление 56 сессии Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва о назначении выборов было официально опубликовано в «Липецкой газете» 18го июня. Голосование пройдет 19 сентября этого года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Выборы 42 депутатов регионального парламента будут проходить с использованием смешанной избирательной системы: 14 парламентариев изберут по партийным спискам, 28 – по одномандатным избирательным округам.