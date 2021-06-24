НЛМК подтвердил соответствие международным экологическим стандартам

Фото: пресс-служба НЛМК

Документ подтверждает, что Система экологического менеджмента на предприятии соответствует данному международному стандарту. Аудит проводил Британский институт стандартов (BSI).

В реализации экологических программ, направленных на снижение воздействия на окружающую среду НЛМК ориентируется на внедрение наилучших доступных технологий. В рамках четырехстороннего соглашения между НЛМК, Минприроды, Росприроднадзора и администрации Липецкой области, компания уже реализовала пять из девяти запланированных до 2024 года проектов. Они направлены на выполнение федерального проекта «Экология» и позволили снизить эмиссию загрязняющих веществ на 7,6 тыс. тонн и направлены на достижение комбинатом лучших европейских показателей. Для этого запланировали более 30 инвестпроектов.

- Внедрение стандарта ISO 14001 – это не требование законодательства, а добровольное решение каждого предприятия, возможность оценить текущее состояние процессов и устранить пробелы. Такая сертификация невозможна без дополнительного развития системы управления. Она помогает упорядочить процессы и сделать производство безопаснее как для сотрудников компании, так и для населения, - прокомментировал директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев.