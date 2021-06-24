Глава Липецкой области взял под особый контроль работу дорожников

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Заседание межведомственной комиссии по дорожному строительству и ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» провел сегодня глава региона Игорь Артамонов. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти области, руководители муниципалитетов, силовых структур, управлений Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области, регионального налогового управления.

Игорь Артамонов на заседании отметил, что в рамках нацпроекта в Липецкой области ведутся масштабные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Это позволит обеспечить достижение основной цели, поставленной перед дорожниками – создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру. «И главным фактором здесь является добросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по контрактам», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В ходе заседания была представлена информация по нескольким подрядчикам, нарушающим сроки и качество работ. Отмечалось, что несоблюдение сроков производства работ по контрактам влечет за собой риски несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов. А выполнение работ с ненадлежащим качеством чревато увеличением затрат на содержание по истечении гарантийного срока, снижением уровня эксплуатационных характеристик дороги. Кроме того, игнорирование подрядчиками необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участках проведения работ и затягивание сроков их проведения приводят к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими.

По итогам заседания Игорь Артамонов поручил государственным и муниципальным заказчикам применять в рамках своих полномочий штрафные санкции в адрес подрядных организаций, нарушающих условия контрактов. Реализация национальных проектов в регионе находится под особым вниманием контролирующих и надзорных органов.