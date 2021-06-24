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Экономика24 июня 2021 13:17

Липецкэнерго: владелец самосвала, повредивший линию электропередачи, будет привлечен к ответственности

Очередной случай нарушения охранных зон произошел в сетях филиала «Россети Центр Липецкэнерго»
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Фото предоставлено Липецкэнерго

Фото предоставлено Липецкэнерго

Во время выполнения работ на участке строительства автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны г. Липецка" водитель самосвала допустил нарушение требований безопасности в охранных зонах ВЛ, не опустил откидной кузов и задел линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, что привело к обрыву провода и опрокидыванию трех опор. В результате обесточенными оказались десятки домовладений жителей Грязинского района. Благодаря оперативным ремонтным работам, проведенным специалистами Грязинского района электрических сетей, энергоснабжение потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

Владелец большегрузной спецтехники не пострадал. Ему будет предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного энергетикам. Решается вопрос о привлечении виновного лица к ответственности в установленном законе порядке.

Липецкэнерго обращает внимание руководителей строительных компаний, собственников земель и общественности: в охранных зонах линий электропередачи категорически запрещено вести строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; разбивать палаточные лагеря и устраивать пикники; размещать полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных; устраивать свалки мусора; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров; организовывать различные игры; ловить рыбу и перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой; залезать на деревья вблизи опор, особенно если кроны деревьев расположены близко к проводам. Здесь также запрещен проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

Все работы, проводимые в охранных зонах энергообъектов, должны быть согласованы с энергетиками. Нарушение этой процедуры юридическими и физическими лицами влечет за собой административную ответственность, а в случае гибели человека по вине руководителя работ – уголовную.

Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться в одно из районных подразделений Липецкэнерго в зависимости от конкретного места проведения работ.

Напоминаем, если вы заметили нарушения границ охранных зон энергообъектов или повреждения электрооборудования, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру телефона 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС