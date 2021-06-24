Файер-шоу, интерактивные площадки и мотоклубы: в Липецке будут отмечать День молодежи 4 дня

Липчан приглашают отметить День молодежи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 27 июня, в Липецке отпразднуют День Молодежи. Правда, отмечать начнут немного раньше. Развлекательная программа стартует уже в этот четверг, 24 июня.

Так, на площади у ГДМ "Октябрь" в 18.00 состоится концерт. Выступят певцы, танцоры, музыкальные группы. Завершится мероприятие файер-шоу. Там же организуют фотозону, церемонию чаепития, бармен-шоу. Наградят активных представителей молодежи города.

В пятницу, 25 июня, в 11.00 на стадионе "Янтарь" проведут праздник "Круче всех". В программе - концерт, командные эстафеты, футбольный матч. В 16.00 в Нижнем парке будут чествовать "Трудовую славу молодежи" Липецка.

В субботу, 26 июня, в 19.00 на площади у ДК "Матыра" пройдет концерт-акция "Кто, если не мы!". Для детей запланирована викторина с играми, эстафетами и танцами. На сцену выйдут местные творческие коллективы. Завершится праздник дискотекой "Даешь, молодежь!". В это же время на площади Городского Дворца культуры на площади Клименкова организуют концертно-развлекательную программу "Молодежный драйв". Заработают интерактивные площадки, ярмарка изделий ручной работы, аквагрим. Праздничное настроение создадут музыкальные группы. В гости приедут участники мотоклубов "Ночные волки" и "Русские мотоциклисты". В 21.00 - зажигательная дискотека.

В воскресенье ДК "Студеновский" проведет онлайн-рубрику "Полный вперед!". В 10.00 в Быхановом саду состоится финал конкурса "Липецкая молодежь". Там же в 18.00 выступит эстрадный коллектив "Мелодия". В 18.00 в парке Победы споет группа вокалистов "Новые имена".

В 19.00 на сцену выйдет Духовой оркестр Липецкого Дома музыки. Одновременно с этим в парковой зоне "Сокол" стартует программа "Культурный фонтан". Перед липчанами выступят молодые и талантливые музыканты. Гости смогут пообщаться в неформальной обстановке. В 19.00 в ДК "Рудничный" запустит программу: лаундж-зоны, дискотека на открытом воздухе с DJ Тимофеем Шмелевым, просмотр фильма и розыгрыш подарков.