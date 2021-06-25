Фонд «Милосердие» поздравил выпускников липецких школ

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, поздравил выпускников липецких школ с завершением обучения и вручил подарочные сертификаты учебным заведениям. Эта добрая традиция в преддверии школьных выпускных вечеров существует уже несколько лет.

15 учебных заведений Липецка получили от фонда денежные сертификаты, которые они смогут использовать для закупки школьного оборудования, пособий, обновления кабинетов и на другие нужды.

«Мы традиционно помогаем липецким школам по разным направлениям. Наша поддержка направлена на организацию познавательных культурно-массовых мероприятий для школьников, на обновление материальной базы школ, благоустройство школьных дворов, а также на помощь учителям в организации качественного образовательного процесса, - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.