Игорь Артамонов принял участие во всероссийском совещании по вопросам жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и его заместитель Илья Тузов, курирующий сферу строительства в регионе, приняли участие во всероссийском семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов. Оно организовано Правительством РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с целью выработки решений для достижения национальных целей, поставленных Президентом России.

В совещании приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, руководители органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального значения.

Основная задача участников семинара – разработать единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому региону. Государственная программа по достижению национальных целей призвана улучшить жилищные условия практически каждой семьи, сделать комфортной среду проживания, обновить облик муниципалитетов. В качестве приоритетов выделяются: повышение доступности жилья, в том числе за счёт льготной ипотеки, развитие индивидуального строительства, комплексное развитие территорий, внедрение новой программы расселения аварийного жилья, создание новых точек притяжения.

Липецкая область имеет хорошие показатели по строительству жилья – в прошлом году регион выполнил задание на 107,3%. Ввод жилья на душу населения составил 1,08 квадратных метра на человека, что позволило региону войти в пятёрку лидеров среди субъектов РФ. На 2021 год план по вводу жилья составляет 1,222 млн квадратных метров.

Администрацией Липецкой области подписан Меморандум о сотрудничестве с ДОМ.РФ по вопросу получения займов на строительство инженерной инфраструктуры с субсидированной процентной ставкой 3%, обеспеченных гарантией региона.

Сформирован Атлас перспективных территории для развития жилищного строительства. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяи ства России в 2020 году отобрано 33 проекта жилищного строительства на сумму 3,4 млрд рублей, включающих строительство 44 объектов инфраструктуры, большая часть которых будет направлена на обеспечение территории ИЖС инфраструктурои .

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья на территории Липецкой области составляет ежегодно до 80 %. В 2020 году по программе «Сельская ипотека» было выдано кредитов на рекордную для региона сумму – 1 млрд рублей, с учетом того, что запуск продукта был реализован в полной мере начиная со второго полугодия.

В регионе принято решение о внедрении новой технологии индивидуального домостроения. Сборка дома производится целиком на заводе, его установка занимает несколько дней. Сдачу дома «под ключ» планируется осуществлять за три месяца, с учётом подключения к сетям и производства внутренней отделки.

«Индивидуальное жилищное строительство очень перспективное направление для Липецкой области, которое мы поддерживаем, стимулируем и развиваем, – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов. – Кроме того, для нас актуальна комплексная застройка территорий, особое внимание уделяется переселению из аварийного жилья и созданию инфраструктурных проектов для многодетных семей».