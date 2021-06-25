В Липецкэнерго проверили противопожарное состояние структурных подразделений

Фото предоставлено Липецкэнерго

Целью мероприятий стало совершенствование пожарно-профилактической работы, повышение уровня пожарной безопасности на объектах Липецкэнерго.

Контроль структурных подразделений филиала на предмет выполнения мероприятий по противопожарной безопасности осуществляла Центральная комиссия филиала.

Приоритетным направлением аудита стала проверка практических навыков персонала по организации тушения пожаров и ликвидации задымления на электрооборудовании напряжением до 0,4 кВ и на территории базы, а также отработка действий персонала при эвакуации из административных зданий.

На особом контроле специалистов - выполнение мероприятий по противопожарному водоснабжению, наличие и содержание первичных средств пожаротушения, порядке их использования, свободного доступа к ним, а также наличия и ведения необходимой документации.

Отдельное внимание уделялось проверке организации проведения регулярных инструктажей, обучения и противопожарных тренировок, которые обеспечивают готовность персонала к правильным действиям при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

По выявленным в ходе Дня пожарной безопасности нарушениям и отклонениям намечены мероприятия по их устранению с назначением сроков и ответственных лиц.

Лучшими по уровню противопожарного состояния в филиале были признаны Долгоруковский, Становлянский и Тербунский районы электрических сетей.

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