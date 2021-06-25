Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Липецке

За липовый сертификат можно сесть в тюрьму Фото: "КП" Архив

С началом новой волны коронавируса в Липецкой области, как и во многих других регионах, ужесточили меры по вакцинации населения. Изменения в «коронавирусном» постановлении №159 начали действовать с 17 июня. По новым правилам, власти рекомендуют посещать массовые мероприятия только тем, у кого есть результаты теста на COVID-19 либо сертификат о прививке от коронавируса в Липецке. Сотрудников без справки и сертификата рекомендуют отправлять на удаленную работу.

Пока это носит рекомендательный характер, но и обязательную иммунизацию в Липецкой области в случае ухудшения ситуации исключать нельзя.

На фоне нововведений, народ начал интересоваться, где купить сертификат о прививке от коронавируса в Липецке. Поисковики уже отмечают около 150 000 запросов со словами, купить сертификат о прививке от ковида в Липецке. На некоторых ресурсах даже озвучивают цены липовой вакцинации.

Однако покупать справки теста на COVID-19 или сертификаты о вакцинации в Липецке ни в коем случае нельзя. Как продажа, так и покупка караются по административному и даже уголовному кодексам. Даже сами сведения о том, где можно купить сертификат о прививке, являются незаконными.

Как пояснили «КП-Липецк» в региональной прокуратуре, размещенная в свободном доступе, такая информация провоцирует людей на нарушение законодательства. Распространяющие ее ресурсы блокируют через суд по требованию контролирующих органов.

Подделка справок на ковид и сертификатов о прививках попадает пот статью 327 УК – наказывается вплоть до двух лет лишения свободы.

– Использование заведомо подложного наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей, – пояснила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. – Максимальное наказание – до 6 месяцев ареста.

Конкретных случаев продажи или покупки поддельных сертификатов о вакцинации в Липецкой области пока не отмечалось. Однако правоохранительные органы следят за ситуацией. Нарушителей, как продавцов, так и покупателей, будут карать по закону.

Вакцинацию от коронавируса в Липецке можно пройти бесплатно и совершенно легально, записавшись на портале Госуслуг или позвонив по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 и узнать, где можно сделать прививку от COVID-19.