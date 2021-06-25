В Липецке ищут, по чьей вине погибли три подростка из «групп смерти»

Взрослых просят следить за изменением в поведении детей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Трагическая гибель школьников в Липецкой области серьезно обеспокоила правозащитников, следователей и органы по делам несовершеннолетних. Напомним, в Долгоруковском районе менее чем за месяц погибли три подростка. Сначала с разницей в три дня погибли 14-летняя школьница и 16-летний парень, а накануне скончалась 15-летняя девочка. Все трое хорошо знали друг друга. Первая жертва перед гибелью сообщила о «группах смерти» и опасной игре, в которой задействованы сотни подростков по всей стране.

После инцидента с первыми двумя подростками, СКР на транспорте возбудил дело по части 2 статьи 105 УК – убийство двух и более лиц. По подозрению задержали 19-летнего жителя Ессентуков, куратора «групп смерти». По данным следствия, липецкие школьники погибли, выполняя его изощренные задания. В рамках расследования опросили десятки подростков и провели обыски в различных регионах. Но трагедия повторилась, последняя школьница погибла этой ночью, 25 июня.

ПОДРОСТКОВ ЗАМАНИВАЮТ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЛОВУШКУ

Как отмечают правоохранительные органы, кураторы «групп смерти», путем «игр» с заданиями, заманивают подростков в психологическую ловушку и вводят в депрессию – критикуют родителей, семью, друзей, подталкивают к насилию и предлагают опасные «выходы» из ситуации.

Непосредственно липецкие правозащитники озадачились проблемой профилактики суицида несовершеннолетних, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Накануне детский омбудсмен Юрий Таран провел заседание экспертного совета с участием правоохранительных органов и сотрудников системы образования. Эксперты выработали новые рекомендации для оказания психологической и другой помощи детям и их родителям.

Помимо этого совещание провели с властями в самом Долгоруковском районе, где произошли все три трагедии. Юрий Таран и заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Маслакова рекомендовали заняться психолого-педагогическим просвещением родителей и усилить работу с молодежью.

ЧИНОВНИКОВ НАКАЖУТ ЗА ХАЛАТНОСТЬ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Одновременно с этим липецкий СКР возбудил уголовное дело о преступной халатности со стороны органов системы профилактики – часть 3 статьи 293 УК.

– «Устанавливаются конкретные должностные лица, вследствие недобросовестного подхода к работе которых стала возможной гибель подростков на железнодорожном переезде в Долгоруково», – сообщает СУ СК по Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования семьям погибших ребят. Глава администрации обратился к родителям и подросткам с просьбой быть предельно внимательными и следить за поведением детей и друзей.

– «В интернете появилась информация, которая угрожает психике и здоровью детей! Занимаются этим выродки, которых ищут и находят. И они понесут всю ответственность за свои деяния. <...> Своих молодых подписчиков тоже прошу не оставаться в стороне. Видите, что друг стал другим – помогите» – написал губернатор на своей странице в instagram.

Напоминаем Всероссийский телефон доверия для подростков и их родителей: 8-800-2000-122.