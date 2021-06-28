СК опроверг причастность к «группам смерти» третьей погибшей под Липецком школьницы

В Долгоруковском районе работают московские следователи Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте

Чреда трагических смертей подростков в Липецкой области вызвала серьезное беспокойство у правоохранительных органов столицы. Сначала в Долгоруковском районе погибли двое ребят – 14-летняя школьница и 16-летний парень скончались с разницей в 3 дня. Девочка перед смертью записала видео, где сообщила о «группах смерти» и опасной игре. После случившегося в Ставропольском крае задержали причастного к гибели липецких школьников 19-летнего жителя Есентуков – куратора групп смерти, по данным следствия. Ему вменили часть 2 статьи 105 УК – убийство двух и более лиц. Сейчас он под стражей, в ближайшее время фигуранта этапируют в Москву, где помимо прочего проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Однако уже после задержания, 25 июня, в Долгоруковском районе погибла еще одна 15-летняя девочка, которая была знакома с двумя предыдущими жертвами. Первый отдел по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте официально опроверг причастность погибшей липчанки к «группам смерти», которые вел задержанный.

Памятка для подростков Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

Что происходит с подростками в Липецкой области, теперь выясняет следственно-оперативная группа из Москвы. В Долгоруковский район прибыли и.о. руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Артем Петров и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел. Следователи анализируют условия и причины смертей школьников, а также изучают психологический климат в районе.

– «В течение суток проведено свыше 70 следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведены межведомственные совещания с главой Администрации Долгоруковского района, прокуратурой, МВД и ФСБ России, родительским активом, руководителями образовательных учреждений региона, психологами», – сообщает СК на транспорте.

На данный момент в районе активизировали работу учреждений образования, культуры и спорта – должны организовать досуг для подростков и их семей. Также проводят информационно-просветительскую работу с родителями, которых учат правилам поведения в кризисных ситуациях, рассказывают о службах и специалистах, которые могут оказать срочную квалифицированную помощь.