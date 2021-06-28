Липецкэнерго повысило надежность энергоснабжения потребителей Чаплыгинского района

Фото предоставлено Липецкэнерго

От стабильной работы данного питающего центра зависит надежное электроснабжение потребителей пяти сел Чаплыгинского района, среди которых такие социально-значимые организации, как Центр амбулаторного гемодиализа ООО «Эверест» в селе Колыбельское, детский сад, школа, почтовое отделение связи, объекты водоснабжения, а также ряд сельскохозяйственных предприятий.

В ходе работ энергетики отремонтировали силовой трансформатор, мощностью 2,5 МВА, выполнили ремонт фильтров и охладителей. После высоковольтных испытаний оборудование было поставлено под рабочую нагрузку. Проведенные мероприятия позволили снизить риски возникновения нештатных ситуаций и обеспечили дальнейшую надежную эксплуатацию агрегатов.

Всего в 2021 году в ходе запланированной ремонтной компании энергетики филиала отремонтируют 22 трансформатора на 15 подстанциях Липецкой области.

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