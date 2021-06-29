ООО «ЛИПЕЦКПЛЕМ»: биопродукция с гарантией качества

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Биопродукция компании – высококачественное семя быков-производителей разных пород отечественной селекции – поставляется во все животноводческие хозяйства Липецкой области (и соседние регионы). На рынке животноводства ООО «ЛИПЕЦКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ уже 58 лет. Как сегодня здесь обстоят дела? Мы побывали на одном из ведущих племпредприятий страны.

…Мощные бычки-красавцы с кольцами в носу – упитанные, ухоженные, неспешно насыщались кормом. А заодно и внимательно поглядывали (у всех свой норов) на непрошенных гостей. У каждого из 24 бычков симментальской и голштинской пород, как пояснил гендиректор компании Александр Коротких, своя родословная до 5 колена. Вес 2.5- летних быков более 600 кг (со временем доходит и до 1200 кг). Сейчас они «в соку» - забор семени (по 300 доз), проводится дважды в неделю. Животные периодически выгуливаются, осматриваются ветврачом, перед каждой процедурой взятия семени неизменны купание и массаж.

Стадо периодически обновляется, а попадают в «элитный отряд» после тщательного отбора. Сначала бычков закупают в племенных хозяйствах, у «самых-самых» проводят забор семени для заказного спаривания. В хозяйствах для осеменения также отбирают лучших по показателям буренок. После отела теленка там выпаивают молоком до полугода, а потом забирают в «ЛИПЕЦКПЛЕМ», где уже выращивают по особой технологии и приучают к искусственному забору семени.

После процедуры отбора спермы ее расфасовывают в специальные полипропиленовые соломинки-пайеты. Далее они отправляются в специальной промаркированной тубе на хранение-заморозку в семяхранилище. В просторном помещении расположены десятки 600 л стационарных емкостей - сосуды Дьюара с жидким азотом, в каждом из которых хранится по нескольку тысяч доз семени. Сегодня в семяхранилище компании хранится биопродукция со своего хозяйства от 24 быков, плюс биоматериал от 26 быков предыдущего поколения. Запас семени рассчитан на 3 года и пополняется по мере необходимости.

С получением заказа из хозяйства (заявляется порода, показатели жирности и белка в молоке), биоматериал с соответствующими характеристиками изымается из емкости с азотом. И перед отправкой в хозяйство семя сначала размораживается и проходит тщательное исследование в лаборатории.

- Проверка каждой дозы очень тщательная по всем параметрам, включая активность, подвижность семени, - поясняет заведующая семяхранилищем Галина Пересекина, работающая в компании с 1982 года.

У компании заключены договоры на поставку биоматериала с 55 животноводческими хозяйствами региона разных форм собственности. Немало заказов с частных подворий и ферм из соседних областей.

- В минувшем году реализовали 46 тысяч доз разных пород, - отмечает гендиректор компании Александр Коротких. – Биопродукция нашей компании неизменно востребована во всех животноводческих хозяйствах Липецкой области. Мы являемся госпредприятием, у нас лицензии по 3 видам деятельности – на право работы молочной лаборатории, реализацию семени, ведение племенной работы. Все делается строго по ГОСТам, и за качество своей продукции отвечаем – даем 100% гарантию.

И в этом одно из главных отличий «ЛИПЕЦКПЛЕМ» от конкурентов, реализующих импортное семя, что сродни покупке «кота в мешке». Риски с покупкой у коммерсантов импортного семени велики и неоправданы – ведь неясно, от какого животного и с какой болезнью оно приобретено. Как пояснил Александр Федорович, наши стандарты отличны от зарубежных, где лейкоз, к примеру, не считают болезнью. Недавно специалисты компании выезжали в одно из хозяйств района, где были безуспешные попытки оплодотворения с использованием импортного биоматериала. Исследование в лаборатории показало, что семя нежизнеспособно, и такие случаи нередки. Да и цены существенно разнятся – доза импортного материала (с непонятными характеристиками) стоит 500-700 руб, у «ЛИПЕЦКПЛЕМ», с гарантией - 300 руб.

- После получения заказа мы бесплатно проводим и вся цепочку мероприятий по полноценному сопровождению, - замечает Александр Коротких. – Прослеживаем, чтобы не было родственного спаривания, имелась динамика повышения продуктивности (рост надоев, высокая оплодотворяемость и т.д.). Проверяем и готовность пунктов осеменения, квалификацию сотрудников на местах, даем рекомендации, проводим обучающие курсы. После осеменения животным проводят тестирование, после отела также наблюдаем за телочкой. В итоге «на выходе» получаем теленочка с ожидаемо-хорошим генетическим потенциалом.

У компании просматриваются хорошие перспективы. Сейчас здесь все взоры обращены на одну из лучших по своим показателям молочную породу «джерси». Уже подобраны 3 бычка, есть договоренность сотрудничества с хозяйством в Воронежской области.

- Фермерское движение активизируется, работает много госпрограмм поддержки, и мы готовы наращивать объемы заказов, - отмечает гендиректор «ЛИПЕЦКПЛЕМ». – Наша биопродукция всегда востребована и отличается отменным качеством – время это показало.

Владимир КУЛИК.