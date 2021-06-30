На проект ремонта Октябрьского моста из казны Липецка выделят 15 млн рублей

Из Липецкого бюджета выделят деньги на проект ремонта Октябрьского моста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 29 июня, в Липецком горсовете рассмотрели очередные поправки в Бюджет Липецка на 2021 год. По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой, доходы вырастут на 416,5 млн рублей за счет налоговых и неналоговых, а также безвозмездных поступлений - 108 млн и 308,5 млн рублей соответственно.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, общий объем дотаций увеличили на 267 млн рублей. Из них 105 млн пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Еще 100 млн рублей - на возмещение части затрат при перевозке пассажиров. На ремонт и оснащение стадиона "Металлург" выделят 16,5 млн рублей.

На 41,5 млн стал больше объем субсидий, которые выделили на условиях софинансирования из областного бюджета на строительство котельной в районе улицы Ковалева.

Расходную часть бюджета увеличили на 416,5 млн рублей. Из этих средств 57 млн пойдут на завершение строительства детского сада в 32-33 микрорайонах. Еще 21,9 млн - на переселение из ветхого и аварийного жилья. На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию мостов понадобится 9 млн рублей.

В микрорайоне "Радужный" займутся уличным освещением и дорожными работами - на это нужно 10 млн рублей. Дороги в микрорайоне "Елецкий" построят за 3,7 млн рублей. Коммунальщикам возместят затраты по незаселенному дому №15 по улице 50 лет НЛМК, так как здание перешло в муниципальную собственность - 3,8 млн рублей.

За 60 млн в областном центре отремонтируют дороги, а за 40 млн рублей - фасады СК "Звездный". Разработка проекта на ремонт Октябрьского моста обойдется в 15 млн рублей.

Так, по доходам бюджет составит 13 млрд 600 млн рублей, по расходам - 14 млрд 300 млн рублей. Дефицит - 634 млн рублей.