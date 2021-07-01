У студентов Липецкого машиностроительного колледжа есть все возможности для самореализации

Фото из архива ЛМсК

Десятки тысяч специалистов – такую армию профессионалов для экономики региона подготовил за свою почти 80-летнюю историю Липецкий машиностроительный колледж. Сегодня это одно из самых престижных учебных заведений в системе СПО Липецкой области. Конкурс для поступающих в ЛМсК порой доходит до 5 человек на место, а его выпускники нарасхват – их ценят за отличную подготовку и активную жизненную позицию. Мы побывали в одном из лучших колледжей области и узнали, как здесь обстоят дела в условиях ковидной ситуации и каковы перспективы.

Фото из архива ЛМсК

… В просторном и уютном кабинете директора колледжа за окном слышны заливистые соловьиные трели – аж за душу берет!

- Да, у нас здесь комфортно, кругом зелень, - с улыбкой замечает в ответ на мою восторженную реплику директор колледжа Александр Гончаров. – К нам часто при выборе учебных заведений приходят родители с абитуриентами, и … выбирают нас. При таких «смотринах» именно ухоженность и благожелательная атмосфера внутри колледжа, порядок и дисциплина зачастую окончательно закрепляют принятие решения. И ребята (как и их родители), как показывает время, потом не жалеют о своем выборе.

Мы обстоятельно беседуем с директором о «трудностях ковидного момента», полученном опыте, «видах на будущее» - Александр Михайлович, как всегда в общении с нами, открыт и откровенен.

«Чтобы ни один студент не пострадал и не был ущемлен»

Такую цель поставил перед собой коллектив колледжа при начале пандемии и достойно справился с нелегкой задачей.

- Тогда, полтора года назад, когда злополучный ковид застал всех врасплох, была неопределенность, не знали даже с чего начинать. Надо было переработать программу, не было методик обучения «на удаленке», были и технические сложности, не у всех студентов есть компьютеры. Сказались и карантинные ограничения, общались через мобильную связь, - вспоминает директор колледжа. – Мы старались идти навстречу студентам, и надо сказать, они к новым реалиям адаптировались даже быстрее преподавателей. Не все наши сотрудники были готовы к дистанционному формату, но мы общались с коллегами, делились опытом. Все проблемы, с которыми пришлось столкнуться, были проанализированы.

Никто не думал, что и новый год начнется с ограничительных мер. Но в ЛМсК были проработаны возможные сценарии развития ситуации.

- В этом году, опираясь на свой опыт, внесли нужные коррективы. Была проделана (и она продолжается) мощная профилактическая работа – приглашали специалистов из медцентров, проводили тестирование, обследования, - делится Александр Гончаров. – И хотя кто-то в силу причин находится на карантине или удаленке, но в целом на карантин мы не закрывались, аудитории не были пустыми. Студенты сполна проходят учебную программу, налажен ритм образовательного процесса.

Акция «Здоровое студенчество» проходила на свежем воздухе. Фото из архива ЛМсК

И опыт сын ошибок трудных…

Конечно, «ложки дегтя» ситуация с ковидом добавила. Не было привычно- торжественного вручения дипломов - со слезами расставания и напутственными пожеланиями. В этом году не собрался и родительский комитет, да и приемная компания прошла фактически в электронном формате. Обо всех трудностях Александр Михайлович говорит открыто, и больше всего жалеет, что ковидные ограничения сказались на живом общении студента с преподавателем.

- Времена меняются, но ничто не заменит личное общение с преподавателем, его «величество урок», - акцентирует Александр Гончаров. – Ведь нарушился привычный ход учебно-воспитательного процесса. На удаленке упор делается на самостоятельность, но способность к самоконтролю есть не у всех.

Пришлось перестроить работу и по прохождению практики. Не все предприятия в силу ковидных ограничений смогли ее организовать на своей производственной площадке. Были подписали договоры о прохождении практики с управлением информатизации администрации региона, УМФЦ Липецкой области, ПАО «Ростелеком».

- Мы обсудили ситуацию с нашими предприятиями-партнерами, и выход нашли, несмотря на изменение привычных мест прохождения практики, - отмечает директор колледжа. – Использовался даже вариант поставки оборудования к нам для практических занятий, но в основном, вся практика прошла на производстве.

К дистанционной форме работы оказались не готовы, по признанию Гончарова, и некоторые преподавателями. С теми из них, у кого не получилось организовать в новом формате индивидуальную работу со студентами и родителями, пришлось расстаться.

Так набирался опыт, был переосмыслен и переформатирован подход в организации образовательного процесса и воспитательной деятельности.

Фото из архива ЛМсК

В новых условиях

А трудности, как известно, закаляют и способствуют развитию, воплощению новых идей и подходов.

- Несмотря на соблюдение режимных ограничений, в этом году у нас выросло число экскурсий на производства, занятость ребят, второе дыхание открылось у волонтерского движения, - делится Александр Гончаров. - Наши студенты принимают активное участие не только в благоустройстве родного колледжа, но и города – высаживаем цветники, занимаемся уборкой территории. За полтора года посадили больше деревьев, чем за ряд предыдущих лет. Вот заложили у себя Аллею памяти, высадив туи и ели, разбили новые клумбы, сделаем водоем с фонтанчиками – и работы, и задумок хватает.

Активно проявляет себя и студенческое самоуправление - его позиции здесь традиционно сильны. Недавно переизбран (как обычно по демократическому принципу) новый состав студенческого совета. Ребята реально участвуют в управлении студенческим коллективом, выдвигают (и отстаивают) свои идеи, что помогает воспитанию лидерских качеств.

Волонтеры отряда «ДоброЛипецк» на антитабачном марафоне. Фото из архива ЛМсК

…и по новым требованиям

Время диктует следовать новым подходам, из системы образования уходят в прошлое отдельные специальности, и к этому надо быть готовыми.

– Не будет в том виде, как раньше «Технологии машиностроения», закрывается и «Ремонт промышленного оборудования», хотя набор был, база создана, - констатирует Александр Гончаров. - Но колледж переполнен, коллектив стабильно работает, и сейчас у нас 3 специальности закрываются согласно новым стандартам. А на открытие новой специальности (со своей материальной базой) нужно порядка 100 млн рублей. С такой проблемой столкнулись все учебные заведения СПО.

Мы заранее продумали направления и в минувшем году открыли 2 специальности по новым IT-технологиям. Будем готовить, в том числе, и техников по защите информации – для силовых структур, Ростелекома. Всю необходимую помощь нам оказало областное управление образования, специалисты Ростелекома, другие ведомства. И здесь помимо вопроса средств важно и кадровое обеспечение. Ведь у обучающих на новом оборудовании должна быть и высокая квалификация, и соответствующая зарплата. Мы пригласили нужных специалистов из липецких и воронежских вузов, решили для них проблему жилья, переоборудовав одно крыло общежития.

ЛМсК по-прежнему работает в тесной связке со своими партнерами – самыми известными предприятиями региона (среди них НЛМК, ИНДЕЗИТ, ГАЗПРОМ, ЛЕМАЗ и др.) уже с учетом ковидных ограничений. Там проходит и производственная практика, а руководители предприятий, являясь одновременно председателями госкомиссий, оценивают уровень знаний выпускников. Ведь в своем большинстве те трудоустраиваются именно на предприятия-партнеры ЛМсК.

Фото из архива ЛМсК

Внедряя бережливые технологии

Когда два года назад колледжу предложили участие в проекте «Бережливые технологии», о них они знали, по признанию директора колледжа, на уровне обывателя. Но «взялись всем миром» - был организован штаб активистов, съездили за опытом к коллегам в Белгородскую область, пригласили для обучающего семинара и проведения мастер-классов инициаторов проекта – специалистов «Росатома». И вскоре на липецкой площадке уже прошла 2-я Всероссийская конференция. ЛМсК получил высокую оценку по реализации проекта, войдя в пятерку лучших в СПО России по бережливым технологиям. А прозвучавшая при торжественном закрытии Всероссийской конференции песня «Ты нужен России» стала гимном «Лиги бережливых колледжей».

Теперь Липецкий машколледж является базовой методической площадкой, успешно участвуя во всех конкурсах различных уровней, сюда приезжают за опытом коллеги из других регионов. Колледж награжден дипломами I и II степени Всероссийского конкурса лучших бережливых проектов профессиональных образовательных организаций, одержал целую «россыпь побед». Выигран конкурсный проект по химии (сокращено время подготовки проведения лабораторных работ), взяли «серебро» по организации рабочего места по системе 5С. Также реализовано 2 проекта по приемной кампании (оптимизированы документы при приеме, сделаны в помощь «помогаторы», объясняющие что и как заполнить, куда обратиться, сформирована база приемной комиссии для автоматической выдачи необходимой информации и т.д.). На подходе и 3-й проект – по обратной связи с родителями.

Фото из архива ЛМсК

Руководству колледжа при реализации проекта бережливых технологий удалось «зажечь» студентов, и это, наверное, главный результат. В числе самых активных ребят – Настя Чистилина и Алина Терехова. Как пояснила зам. директора по учебной работе Юлия Гуськова, создан студенческий Центр управления, помогающий отслеживать по разным критериям все свои данные. Сейчас ребята готовят масштабный проект, цель которого - удобный доступ к необходимой информации в электронном виде.

Сегодня Липецкий машиностроительный колледж официально признан региональным образцом качества за высокие показатели развития бережливых технологий в образовании. И это несомненный успех команды колледжа во главе с главными «вдохновителями и организаторами» - Юлией Гуськовой, зам. директора по УР; Оксаной

Ракшиной, зав. отделением №1; Надеждой Каспирович, зав. отделением №3; преподавателями - Екатериной Куликовой, Ларисой Кучевой.

- Все во имя студента – это основная цель внедрения бережливых технологий, - резюмирует Александр Гончаров. – И здесь нет мелочей, ведь задача - путем оптимизации всех организационных моментов, повысить самодисциплину, научиться дорожить своим временем, чтобы продуктивно его расходовать на получение качественных знаний. И нам это в значительной степени удается.

Награждение лучших спортсменов колледжа 2020 — 2021 года. Фото из архива ЛМсК

Про человеческий фактор

- Трудности всегда были и будут, важно уметь их преодолевать, постоянно расти и двигаться вперед, - отмечает директор колледжа. – Не все работники, студенты, родители, к сожалению, хотят активно участвовать в преобразованиях. Ведь когда устраиваем субботник по благоустройству, первым выходит директор (видите, там, в уголке, наготове всегда сапоги, спецовка), за ним замы и все желающие - мы никого не заставляем. Но такой порыв разделяют не все… И все же число студентов, участвующих в благоустройстве территории колледжа растет – с помощью ребят проведены большие работы по озеленению, созданию комфортных зон отдыха. Очень важно, считаю, сохранить традиции колледжа - «дух созидания». А для этого надо окружить человека заботой, помочь ему поверить в себя. Ведь если только зацикливаться на одной учебе – то будет неинтересно и для здоровья вредно. У наших ребят есть возможность проявить себя и в студенческом самоуправлении, и в творчестве, и в спорте. Огромное значение мы придаем воспитательной работе. Сама обстановка в колледже нивелирует молодого человека, формируя личность. И родители видят, как меняются их дети – становятся самостоятельными, ответственными. Потому среди получивших образование в нашем колледже уже образовались династии.

Акция «Мы вместе»: высадка деревьев в Грязинском районе. Фото из архива ЛМсК

«Кто, если не я, лучший»

В колледже сейчас обучается 1400 человек, в этом году здесь будет 340 выпускников, и проблем с трудоустройством у ребят нет. Фактически свою трудовую деятельность они начинают еще в стенах колледжа, устраиваясь на работу на предприятия-партнеры колледжа. Прежде всего, это НЛМК, ИНДЕЗИТ, ЛЕМАЗ, ГАЗПРОМ, предприятия автосервиса, Липецк-Лада, ЛГЭК, БЕКАРТ и др. Выпускников колледжа можно встретить и в силовых структурах, и в юридической службе, в соцзащите, военной академии и даже…на космодроме Плесецк.

О пожарной безопасности - из первых уст. Фото из архива ЛМсК

А профориентационную работу ЛМсК начинает вести уже с детсадовского возраста. Недавно, как отметила Юлия Гуськова, они побывали в 30-м детсаде, и малыши были в восторге. У колледжа выстроились плотные связи с социальными партнерами в сфере использования бережливых технологий – эта тема на производстве культивируется все последние годы. Недавно студенты колледжа, участвуя в конкурсе по бережливым технологиям на площадке ИНДЕЗИТа, заняли там 1-еместо. Их похвалили акционеры-итальянцы, рекомендовавшие использовать идеи студентов на производстве.

- Наши выпускники сегодня обладают не только всеми компетенциями, которые закладываются в стандарте образования, но и дополнительными, - отмечает Александр Гончаров. – Выпускники нашего колледжа – это дисциплинированные, уверенные в себе, своих знаниях современные молодые люди, у них широкий кругозор, они целеустремленные и активные – я ими горжусь.

Тех, кто собирается поступать учиться в Липецкий машиностроительный колледж, ожидает, не скрою, тяжелая, но очень интересная, содержательная жизнь - находиться в элите студенчества. Перед ними открыты двери в лучшие бюджетообразующие предприятия Липецкой области. Если кто из абитуриентов нерешителен и колеблется, то лучше отбросить сомнения, - с улыбкой замечает Александр Михайлович, - надо просто в Липецке приехать по адресу: Студенческий городок, 10, зайти в приемную комиссию и все неуверенности исчезнут.

Фото из архива ЛМсК

Владимир КУЛИК.

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