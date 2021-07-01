В горсовете раздали премии, выбрали Почетных граждан и распределили бюджет

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Городские премии, голосование за «Почетных граждан» и расходы по бюджету стали основными темами минувшей сессии Липецкого горсовета 29 июня. Премии имени Михаила Раковского и Сталя Шмакова получили педагоги школ, а также дополнительного и дошкольного образования и сотрудники департамента образования – всего 11 лучших специалистов.

При голосовании за «Почетных граждан города Липецка» выбор депутатов совпал с мнением общественности. Всего было 7 кандидатур. Наиболее число липчан (17545 человек) поддержали Федора Жигарова – Почетного металлурга РФ, руководителя «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», председателя «Всероссийского Совета местного самоуправления» и бывшего первого заместителя председателя Липецкого горсовета. Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова получила 9309 отзывов липчан.

По итогу тайного голосования в горсовете 28 депутатов выбрали Федора Жигарова, 22 голоса отдали за Юлию Агапову, она стала вторым Почетным гражданином.

Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы все знаем Жигарова Федора Алексеевича, достойная кандидатура, – прокомментировал выбор депутатов Александр Афанасьев. – Он продолжает работать в городе и возможно будет продолжать трудиться в Общественной палате города. А в лице Юлии Агаповой мы поддержали всех врачей Липецка, которые отважно борются с пандемией. Обе кандидатуры действительно достойны, поздравляю липчан с прекрасным выбором и Почетных граждан – с наградой. Поскольку нет ничего более ценного, чем поддержка горожан.

Чествовать Почетных граждан будут в День города, в этом году вместо ленты через плечо вручат большой знак «Почетный гражданин Липецка».

Касательно бюджета, согласно докладу главного финансиста Липецка Татьяны Григоровой, доходы городской казны в этом году составят 13 миллиардов 600 миллионов рублей, расходы – 14 миллиардов 300 миллионов, дефицит бюджета – в 634 миллиона рублей.

– Доходы бюджета вырастут на 416,5 млн рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов (108 млн руб.), – доложила Татьяна Григорова. – А также безвозмездных поступлений (308,5 млн руб.).

Исходя из новых поступлений деньги перераспределили следующим образом: строительство детского сада в 32-33 микрорайонах (57 млн руб.); переселение из ветхого и аварийного жилья (21,9 млн); разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостовых переходов (9 млн руб.); уличное освещение и дорожные работы в микрорайоне Радужный (10 млн руб.); строительство дорог в микрорайоне Елецкий (3,7 млн руб.).

Из дотаций и прочих безвозмездных поступлений 150 млн руб. рублей пойдут на переселение из ветхого и аварийного жилья, 100 млн рублей выделят перевозчикам на возмещение затрат и 16,5 млн рублей направят на ремонт и оснащение оборудованием стадиона «Металлург».

На требующий срочного ремонта Октябрьский мост, который едва не закрыли весной из-за трещины, выделили 15 млн рублей – это только на разработку проекта, а не сам ремонт. Также необходимо отремонтировать фасад СК «Звездный» – на это выделили 40 млн рублей и еще 60 млн пойдут на ремонт дорог.

Спикер горсовета отметил, что бюджет города как всегда остается социально направленным, поэтому все «лишние» деньги перенаправляют на переселение из ветхого жилья.

– Мы дополнительно выделили средства на проект реконструкции Октябрьского моста, поскольку знаем, что он находится в неудовлетворительном состоянии, это только первый шаг, – пояснил Александр Афанасьев. – На реконструкцию стадиона «Металлург» выделили поскольку наши футболисты заняли 1 место, перешли в другую лигу и нам необходимо их поддерживать.

Лия МУРАДЬЯН.