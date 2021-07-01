Группа НЛМК продолжает строительство завода по производству трансформаторной стали в Индии

Фото: пресс-служба НЛМК

Группа НЛМК приступила к монтажу металлоконструкций нового завода по производству трансформаторной стали в штате Махараштра в Индии. На площадку поступает основное технологическое оборудование. Завершить строительство и начать монтаж оборудования планируется до конца 2021 года. Пуско-наладочные работы и запуск производства запланированы на первую половину 2022 года.

Завод будет выпускать премиальные марки трансформаторной стали. В Индии компания локализует конечные переделы производства: нанесение электроизоляционного покрытия и выпрямляющий отжиг, резку и лазерную обработку готовой продукции. Мощность завода составит 64 тыс. тонн трансформаторной стали в год, инвестиции оцениваются в 100-150 млн долларов.

Запуск собственного производства позволит существенно увеличить присутствие компании на индийском рынке. В настоящее время Группа НЛМК занимает 25% рынка Индии в сегменте трансформаторных сталей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.