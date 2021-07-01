В Липецкэнерго открылся новый сезон студенческих отрядов электросетевого комплекса России

Фото предоставлено Липецкэнерго

С началом трудовой сессии бойцов поздравил первый заместитель директора – главный инженер филиала Михаил Боев. Он отметил, что работа в студенческом энергоотряде станет для них полезным практическим опытом, а также напомнил об обязательном соблюдении всех правил безопасности при работе на энергообъектах.

Добрыми напутствиями ребят поддержали также руководители их учебных заведений и командир регионального штаба студенческих отрядов Липецкой области Марина Семенихина. Трудовые путевки студотрядам вручила начальник управления по работе с персоналом Липецкэнерго Ольга Черемисина.

Командиры отрядов «12 кВт Молодости» и «Искра», сформированные из числа 22 лучших студентов электротехнических специальностей Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого политехнического техникума, Липецкого машиностроительного колледжа доложили о готовности к работам. Отряды полностью укомплектованы, все студенты успешно прошли инструктаж по технике безопасности. В течение полутора месяцев, студотрядовцам предстоит работа на энергообъектах Липецкой области, в ходе которой они смогут приобрести первые навыки будущей профессии. Ребята будут работать с документацией, принимать участие в обходах потребителей, в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта. За учащимися будут закреплены наставники из числа опытных работников.

Студенты должны будут проявить себя не только в работе, но и в творчестве, посвященном трудовому сезону. Уровень их производственной грамотности и креативности будет учитываться в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучший студенческий энергоотряд электросетевого комплекса. В дальнейшем после окончания учебы лучшие из них могут быть приглашены на работу в компанию.

Напомним, организация трудового сезона студенческих энергетических отрядов осуществляется Липецкэнерго на постоянной основе в рамках взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями. Инициатива направлена на обеспечение практической подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также на возрождение традиций трудового воспитания молодежи.

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