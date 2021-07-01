После обращения липчанки на Прямую линию-2021 с Путиным начали дешеветь овощи

В Липецке начали дешеветь овощи Фото: "КП" Архив

В ближайшие 2-3 недели в Липецкой области ожидается массовое снижение стоимости овощей. Об этом заявили в региональном агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Напомним, что накануне, 30 июня, на Прямую линию-2021 с Путиным поступило видеообращение от липчанки. Валентину возмутили цены на овощи. Она спросила, почему бананы из-за границы стоят дешевле, чем морковь и картофель из соседних регионов.

После Прямой линии Минсельхоз обязал проверить завышение цен на овощи. В пресс-службе областного агентства подтвердили, рост цен был. Причина тому - сокращение объемов производства в 2020 году. Из-за этого на рынок вышел более дорогой импортный продукт. А также неблагоприятные погодные условия весной 2021 года - на 2 недели сдвинулись сроки посадки овощей в южных регионах России. Но в ближайшее время цены на овощи начнут снижаться. Кстати, некоторые липчане скептически отреагировали на эту информацию. Многие шутили, что скорее бананы подорожают, тогда морковь станет дешевле.

30 июня сотрудники агентства провели мониторинг розничных цен и оказалось, что в 6 сетях торговли стоимость картофеля упала от 10% до 55%, а на репчатый лук с 3% до 18%. Цены на белокочанную капусту в 2 сетях снизились от 4% до 6%. А на морковь в 4 сетях - от 7% до 39%. Так, специалисты отметили следующие цены в некоторых магазинах: 1 кг картофеля за 29,99 рублей, морковь - 48,99 рублей за 1 кг, капуста - 28,60 рублей, репчатый лук - 26,99 рублей за кг.