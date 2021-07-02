Дети всегда остаются детьми: липчане окружают ребёнка любовью и поддерживают в любом возрасте

В среднем по стране этот показатель составляет 45%. С самого детства россияне хотели бы окружить своего ребёнка любовью и заботой, дать крепкое здоровье и качественное образование. При этом дети не остаются в долгу перед старшим поколением липчан: 72% помогают родителям и пожилым родственникам финансово.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы материально своих взрослых детей, если они у вас есть?». 45% заявили, что делают это регулярно. С этим согласились 53% жителей Липецка. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%. Больше других о материальном благополучии детей беспокоятся родители из Москвы (79%), Махачкалы (71%) и Астрахани (61%).

Для россиян важнее всего окружить ребёнка любовью и заботой — этот вариант выбрали 91% опрошенных. Далее в списке родительских желаний следуют крепкое здоровье (83%) и качественное образование (82%). Такой порядок характерен для всех социально-демографических групп. Между тем мужчины и молодые люди до 30 лет в списке приоритетов на второе место после любви и заботы ставят образование. Эту точку зрения также разделяют респонденты, не имеющие высшего образования.

Треть участников опроса сообщили, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически денежные средства в детскую копилку направляет каждая четвёртая мать и каждый пятый отец. 32% родителей в возрасте 18–30 лет и 28% в возрасте 30–40 лет регулярно откладывают на детей. Самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.

В среднем российские родители ежемесячно откладывают на будущее детей 7,96 тыс. рублей, а липчане — по 7,3 тыс. рублей. Более крупные суммы в детские копилки направляют жители Санкт-Петербурга (14,1 тыс. рублей), Москвы (13,4 тыс. рублей) и Красноярска (10 тыс. рублей). Потратить сбережения родители готовы на образование (66%), приобретение жилья (52%), оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%). Каждый десятый россиянин заявил, что откладывает деньги, чтобы переехать на новое место жительства, где у ребёнка больше перспектив.

Стоит отметить, что такая опека старшего поколения не остаётся без благодарности. 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Для жителей Липецка этот показатель составил 72%. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%. Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30–40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%). Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк: «Судя по результатам опроса, в этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и наоборот, дети – старшее поколение. Видимо, к этому подтолкнул коронавирусный год, ощущение неопределённости, большое количество заболевших, которые нуждались и в финансовой помощи, и в нематериальной поддержке. Предположу, что зумеры (18-24 лет) и миллениалы (25-40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по нашей клиентской базе мы видим растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений.

Так, в 2021 году зумеры вложили в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами в 8 раз больше средств. Число Z-инвесторов выросло за год втрое, а миллениалов – в 4 раза. Средняя сумма заключенных зумерами договоров ИСЖ выросла на 30% - до 850 тыс. рублей. Молодые люди не только стали больше и чаще инвестировать, но и сберегать: каждый четвертый полис накопительного страхования жизни оформил миллениал, который в среднем хочет накопить 927 тыс. рублей. Представили поколений Z и Y активнее заботятся и о пенсии. Например, индивидуальные пенсионные планы в Сбер НПФ зумеры в этом году стали открывать в 3 раза чаще, чем в прошлом.»

Елена Иноземцева, заместитель Управляющего Липецким отделением Сбербанка: «Липецкие родители в 2021 году стали чаще помогать своим взрослым детям: 72% против 52% годом ранее. Позаботиться о будущем, создать финансовую подушку безопасности и пользоваться страховой защитой позволяет накопительное страхование жизни. В этом году почти каждый пятый (22%) клиент СберБанка из Липецка сделал выбор в пользу программы «Билет в будущее». С «Билетом в будущее» копить можно в комфортном режиме — от 2 тыс. рублей, а страховая защита распространяется как на взрослого, так и на ребёнка. В среднем липчане планируют накопить по этой программе около 350 тыс. рублей в течение 5 лет. Оформить полис можно в любом отделении СберБанка в Липецке.»

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.