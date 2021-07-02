У сотрудников НЛМК появились электронные дневники

Фото: пресс-служба НЛМК

Персональные электронные дневники появились у сотрудников НЛМК для организации и контроля индивидуального производственного обучения. Проект был разработан совместно со специалистами ABC Consulting, подразделением по внедрению HR-решений компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ).

Сервис помогает сформировать персональный учебный план, следит за выполнением заданий и информирует как о назначенных задачах, так и о просроченных. Также рассылаются поддерживающие процесс обучения сообщения, например, о длительном отсутствии активности.

За первые два месяца работы было создано 412 дневников, 794 наставника приступили к работе в приложении. Планируется, что за год с использованием нового приложения пройдут обучение 2-3 тыс. сотрудников компании.

Процесс обучения сотрудников в Группе НЛМК постоянно совершенствуется: внедряются новые образовательные программы, используются современные методы и приемы передачи знаний и навыков. Для профессиональной подготовки сотрудников проводятся лекции и семинары, тренинги, командные и стратегические сессии, дистанционное обучение, индивидуальное обучение на рабочих местах и стажировки. Для мониторинга образовательного процесса проводится регулярная оценка эффективности обучения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.