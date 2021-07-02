Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, который постоянно затапливает

Жильцы многоквартирного дома в Липецке жалуются на воду в подвале Фото: Юлия КЛЮЕВА

В редакцию "КП-Липецк" обратились жильцы дома №29 по проспекту Мира. Липчане жалуются на подвал во втором подъезде, который подтапливает уже много лет.

Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, в котором стоит вода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Корреспондент "КП" побывал в злополучном подвале. Замок на двери сорван. Вонь и сырость из-за двери пробиваются в подъезд. Валяется мусор. Бутылки и пакеты утопают в отвратительной жиже, которая пузырится. Судя по всему, это вода, которую долгое время никто не откачивал. На стенах плесень. И все это в самом начале помещения. Пройти дальше невозможно, если только в резиновых сапогах.

Смотреть видеосюжет Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, в котором уже несколько лет стоит вода

Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, в котором стоит вода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Смотреть видеосюжет Жильцы многоквартирного дома в Липецке жалуются на воду в подвале

Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, в котором стоит вода Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Сырость ужасная, невыносимая вонь, особенно когда начинается отопительный сезон, - поделилась жительница дома Анастасия. - Первая мысль, когда заходишь в подъезд "Нужен противогаз". Когда включают отопление, в подъезде сырые полы. Я иногда даже радуюсь, наконец-то полы помыли. А потом вспоминаю, что причина в другом. У нас дом старого типа, частично из дерева. Что будет с фундаментом? Ведь внизу постоянно стоит вода.

Но это не все проблемы, которые беспокоят жильцов. По словам женщины, периодически в их подъезде начинается нашествие мошек, особенно зимой. Они облепляют входную дверь с внутренней стороны, сидят на потолке и стенах. Оттуда попадают в квартиры. После заявок специалисты травят насекомых, однако, это лишь борьба с последствиями. Первопричину никто не устраняет, поэтому мошки появляются вновь.

- У меня маленький ребенок тянется к кнопке домофона, чтобы открыть дверь, а там все в мошках, - негодует Анастасия. - Полная антисанитария! Мы обращались в управляющую компанию, но приходят лишь отписки. Мол, у вас что-то забилось, мы прочистили, теперь все хорошо. А недавно из Госжилинспекции пришло письмо "во время проверки ничего не обнаружено, все сухо". Мы устали от этого.

Смотреть видеосюжет Многоквартирный дом в Липецке: из-за сырости в подвале в подъезде нашествие мошек

Вонь, плесень, мошки: липчане жалуются на подвал в подъезде, в котором стоит вода Фото: Юлия КЛЮЕВА

В управляющей компании "КП-Липецк" подтвердили факт подтопления. Работник УК "Зевс" объяснил, что забивается канализация, в том числе дворовая. В эту пятницу, 2 июня, специалисты должны выехать на место и устранить проблемы до конца рабочего дня.

- Остаточные моменты пока будут, - уточнили в управляшке. - Подвал откроют проветриваться. Затем помещение обработают.

К сожалению, прокомментировать ситуацию в Госжилинспекции оперативно не смогли.