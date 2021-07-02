В 2020 году Воронежская область заняла первое место в ЦФО по освоению средств на реализацию нацпроектов

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Воронежская областная Дума приняла в двух чтениях закон «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» в рамках 12-го заседания регионального парламента.

Отметим, что отчет об исполнении ранее был принят Минфином без замечаний, одобрен правительством региона, прошел процедуру публичных слушаний.

– Доходы региональной казны составили около 144 млрд рублей, расходы – 137,6 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 6,4 млрд рублей. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, бюджеты исполнены с существенным приростом к предыдущему году, как по доходам, так и по расходам. Четырежды в прошлом году Воронежская областная Дума согласовывала изменения в бюджет, дополнительно распределяя значительные объемы средств на важные для социально-экономического развития региона мероприятия, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

При этом доля налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете составила свыше 65%, или 94,4 млрд рублей, что на 10,3 млрд больше, чем в 2019 году.

Что касается расходной части, то особое внимание здесь было уделено национальным проектам. На эти цели направлено 22,5 млрд рублей, из которых 15,7 млрд рублей — федеральные средства (треть от всех поступлений из федерального бюджета), а 6,8 млрд рублей — областные средства, отметил спикер регионального парламента. Таким образом, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению Правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион реально обеспечил софинансирование нацпроектов на уровне более 30%.

Благодаря постоянному контролю над реализацией нацпроектов, по освоению средств на эти цели в 2020 году Воронежская область заняла первое место в ЦФО.

– Еще одним из приоритетов являлось сохранение достигнутых показателей по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы. Это 48,6 тысяч человек, работающих в образовании, здравоохранении, культуре, соцзащите населения. Начиная с 2013 года, дополнительные расходы бюджета области на повышение оплаты труда «указным» категориям составили более 67 млрд рублей. В текущем году средства на данные цели также запланированы в полном объеме по всем категориям, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Наибольшую долю в региональном бюджете-2020 традиционно заняли расходы социального блока — почти 68% (более 93 млрд рублей). А если учитывать все расходы социальной направленности, то они фактически составили 77%.

В прошлом году основная нагрузка легла на здравоохранение. Только на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса направлено почти 7 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей — деньги областного бюджета. За счет этого предоставлены стимулирующие выплаты 14,5 тысячи медикам и работникам соцзащиты, приобретены лекарственные препараты, оборудование и средства индивидуальной защиты, проведен ремонт и оснащение учреждений, оказана материальная помощь гражданам. В целом расходы на здравоохранение составили 53,5 млрд рублей. Это почти на 11,3 млрд рублей (27%) больше уровня 2019 года.

Расходы на социальную политику в 2020 году были на уровне 24,4 млрд рублей (выросли к 2019 году на 7,3 млрд рублей). В их структуре традиционно наибольшую часть занимают обязательства по социальной поддержке граждан. В прошлом году они составили 18,5 млрд рублей, которые направлены на обеспечение 79 мер поддержки. Число таких мер за последние годы увеличилось практически в 1,5 раза.