НЛМК предоставляет выходной в день прививки и организует бесплатные ПЦР-тесты для борьбы с пандемией

.

Она стартовала в начале февраля и нацелена на достижение коллективного иммунитета не менее чем у 60% сотрудников. Вакцину предоставляют государственные медицинские учреждения. Для удобства сотрудников развернуты сразу несколько прививочных кабинетов, записаться можно по телефону. Дополнительно компания организовала бесплатное ПЦР и тестирование на антитела.

Вакцинация на НЛМК – процедура добровольная, никаких ограничений для сотрудников без прививки нет. Вместе с тем компания ведет активную информационную работу в корпоративных СМИ с привлечением компетентных врачей и общественников, чтобы помочь сотрудникам разобраться и получить достоверную информацию по всем вопросам о вакцинации.

Каждому сотруднику предоставляется один оплачиваемый выходной в день прививки. Соответственно, с учетом введения двух компонентов вакцины предоставляется два выходных дня. Материального поощрения за прививку на комбинате вводить не планируют, сотрудник должен сделать самостоятельный осознанный выбор.

НЛМК продолжает соблюдать строгие противопандемические меры. В первую очередь это масочный режим, термометрия социальная дистанция в корпоративном транспорте, графики питания и одноразовые приборы в столовых, гибридный график работы для офиса. Сотрудники, которые вернулись из отпуска или длительной командировки в обязательном порядке должны сдать ПЦР- тесты.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.