«Милосердие» увековечило в Липецке память об известной летчице

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Это граффити с портретом Героя Советского Союза Марины Расковой. Она изображена в военной форме на фоне самолета периода Великой Отечественной войны.

Портрет размещен на здании рядом с памятником летчице на пересечении улиц 9 Мая и Марины Расковой. Сама памятная стела была установлена в 1988 году на улице, которая с 1939 года носит имя Марины Михайловны.

Проект по увековечиванию памяти героев и знаменитых россиян, именами которыми названы липецкие улицы, реализуется фондом с 2020 года. Благодаря ему в Липецке уже появились граффити-изображения с портретами Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Ивана Бунина, Михаила Водопьянова, Алексея Стаханова, адмирала Макарова, Рубена Руиса Ибаррури. Их автором стал липецкий художник Дмитрий Савоста.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы решили напомнить липчанам имена героев, которые спасли мир от фашизма. В этом году мы уже открыли граффити с изображением Героя Советского Союза Рубена Руиса Ибаррури. К сожалению, люди иногда даже не знают, чье имя носит улица, на которой они живут много лет. С помощью граффити-изображений мы поможем сохранить память о прославленных соотечественниках и сделаем улицы города комфортнее», - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Информация о Марине Расковой

Марина Михайловна Раскова - лётчица-штурман, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. В 1937-1938 годах в качестве штурмана участвовала в установлении пяти мировых авиационных рекордов дальности на различных самолётах. Она совершила беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток (протяжённостью 6450 км, длившийся более 26 часов. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм Марине Михайловне было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Во время Великой Отечественной войны Марина Раскова занималась формированием женских боевых авиасоединений. В октябре 1941 года она сформировала полк ночных бомбардировщиков «У-2» и полк пикирующих ночных бомбардировщиков из новых самолетов «Пе-2». В декабре 1942 года женский авиаполк принял участие в боях в небе Сталинграда.

В 1943 году Марина Раскова погибла в авиакатастрофе. Она захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».