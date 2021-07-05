Фонд «Милосердие»: помощь ветеранам в режиме нон-стоп

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Вчера свой столетний юбилей отметила липчанка Елена Кондакова. От фонда «Милосердие» ей вручили подарок и цветы.

В Липецке Елена Митрофановна прожила долгую и насыщенную жизнь – работала на хлебозаводе №4 и спиртзаводе, вырастила троих детей, у нее 8 внуков и 12 правнуков. Здесь она прожила многие десятилетия после эвакуации из блокадного Ленинграда, куда из Долгоруковского района уехала в 20-летнем возрасте к родственникам.

Она и сейчас держится молодцом, как и прежде, любит посидеть на лавочке, возле своего любимого цветника. Ее домик в частном секторе рядом с проспектом Победы – своеобразный оазис умиротворенности и старины среди высящихся рядом многоэтажек. Но со временем все ветшает. Благоустроить территорию дома помог блокаднице фонд «Милосердие». В мае работы были завершены.

- Мы вместе обговаривали дизайн нового заборчика, нам предложили несколько вариантов. Было выбрано самое экологичное ограждение – выкрашенное в зеленый цвет дерево, мама очень довольна, - делится дочь ветерана Татьяна Пустовалова.

И такая помощь ветеранам – в порядке вещей, причем она непрерывна, а не приурочена «к датам и праздникам».

- В помощи ветеранам мы работаем по принципу «Память не знает выходных дней», - отмечает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – С приходом пандемии фонд в первую очередь позаботился о людях старшего поколения – тех, кто обязан строго соблюдать режим самоизоляции. Волонтеры снабжали их продуктовыми наборами, помогали по хозяйству, приносили лекарства из аптек. Главная «формула» помощи добровольцев – «Своих не бросаем!».

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».