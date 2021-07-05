В Липецке приговорили банду гопников, грабивших после фраз: «Сколько времени?», «Дай закурить» и «Ты с какого района?»

Бандиты грабили прохожих, магазины и таксистов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Казалось бы уже цивилизованные 2019 и 2020 годы в Липецке завелась банда самых настоящий гопников, которые действовали в «лучших» традициях дворовой шпаны 90-х – угоняли машины, грабили магазины, подростков, таксистов и всех, кто на их взгляд не вышел лицом.

Всего в банде было 7 человек. Согласно материалам суда, первое нападение на подростка трое участников банды совершили 2 августа 2019 года. Хулиган напали на 17-летнего парня, который вышел в 5 утра на пробежку в Парк Победы. В этот момент молодые люди неспортивного поведение только возвращались домой после ночного кутежа. К подростку пристали с вопросом: «Сколько времени?». Парень полез за телефоном и тут же получил кулаком в голову. Уже лежащего на земле подростка избили кулаками, забрали смартфон и сумку, после ушли. Подросток попал в больницу с переломом глазницы, носа и черепно-мозговой травмой.

Следующее нападение произошло 12 сентября в 2 часа ночи на остановке «Дом художника», где трое членов банды подошли к двум мужчинам с просьбой дать закурить. После отказа завязался конфликт, мужчины попытались ретироваться. Одного из них догнали у дома и отняли кошелек.

Через три дня, в ночь с 16 на 17 сентября, один из членов банды, 19-летний парень, затеял уличную драку в районе ЛТЗ. Парень пристал к незнакомым людям с вопросом «Вы с какого района?». А потом напал на девушку, которую ударил кулаком в голову, а когда та упала – забрал из ее рюкзака планшет и зарядку.

ОТ НАПАДЕНИЯ НА ПРОХОЖИХ ДО ВООРУЖЕННОГО ОГРАБЛЕНИЯ ТАКСИСТОВ

Кроме этого, как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, 8 месяцев хулиганы грабили сетевые магазины в Липецке и Данкове. С прилавков нагло уносили конфеты, кофе, колбасу и упаковки с пивом. Осмелели до той степени, что даже не пытались скрываться – товары нагло проносили мимо кассы на глазах у продавцов и покупателей, прыгали в машину и уезжали.

Один из утративших всякие моральные ценности негодяев даже забрал коробку с пожертвованиями для благотворительного фонда. Это произошло 14 августа в сетевом магазине в районе Дачного – добычей стали 1500 рублей.

Очевидно в какой-то момент все вышеперечисленное показалось ребятам слишком несерьезно и те вышли на новый уровень – начали угонять машины у таксистов. Вечером 4 марта 2020 года четверо бандитов вызвали такси, на улице Гагарина, доехало до дома №108 на проспекте Победы и с криком «Давай!» начали бить таксиста кулаками. После один из отморозков достал нож, несколько раз ударил водителя в висок и шею, затем проткнул насквозь ножом руку. Изрезанный водитель убежал, а негодяи поехали кататься на его машине по ЛТЗ. К полуночи машина застряла в грязи и вошедшие в раж приятели вызвали другое такси, причем с телефона прохожего. Второго таксиста остановили у памятника Танкистам, где 17-летний участник банды направил на водителя нож, приказал отдать деньги и выйти. Таксист вышел, а неадекватная молодежь снова поехала кататься по городу.

Семерым участникам банды вменили 4 статьи УК: 158 (кража), 161 (грабеж), 162 (разбой) и 166 (угон). Лихие разбойники получили от 3 до 10 лет общего и строгого режима. Пятеро из членов банды на тот момент уже имели судимости, четверо из них – по совместительству рецидивисты. Двое несовершеннолетних участников росли в неполных семьях и плохо учились. Причем один из них был под опекунство дедушки, второй – страдал зависимостью от психостимуляторов, каннабиноидов.