Липецкэнерго обеспечило электроэнергией еще одно сельскохозяйственное предприятие

.

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» обеспечили электроэнергией станцию техобслуживания сельскохозяйственной техники ЗАО «Корпорация Малком» - одного их ведущих поставщиков сельскохозяйственных товаров и услуг на территории Черноземья. Объем присоединенной мощности составил 249 кВт.

В рамках исполнения договора технологического присоединения энергетики построили 145 м линий электропередачи, установили устройства автоматического управления и защиты ВЛ, провели реконструкцию ответвлений воздушной линии, выполнили расчет и наладку релейной защиты и автоматики. На эти цели было направлено порядка 2,2 млн рублей.

Технологическое присоединение сельскохозяйственного предприятия стало вкладом энергетиков в реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства, направленной на обеспечение продовольственной независимости страны.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго