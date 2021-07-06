Липецк вошел в список городов России с неприемлемым канцерогенным риском

Липецк вошел в топ городов России с с неприемлемым канцерогенным риском Фото: Юлия КЛЮЕВА

Роспотребнадзор опубликовал доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году". Согласно документу, неприемлемый неканцерогенный риск установлен во всех городах, вошедших в федеральный проект "Чистый воздух", в том числе и в Липецке. В отдельных зонах допустимый уровень риска превышен в 10 и более раз.

В докладе также отметили, что от воздействия взвешенных частиц прогнозируется 10 170 дополнительных смертей ежегодно в городах-участниках федерального проекта. Это 13,7% от уровня общей смертности. Под угрозой находятся органы дыхания, иммунная система, кровь, процессы развития и тд.

Неприемлемый канцерогенный риск зафиксировали в Липецке, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске, Красноярске, Чите, Омске - выше 1 × 10–4. Риски рассматривают как недооцененные.

- По данным расчетов рассеивания концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых, - сообщили в докладе. - Для каждого города по уточненным оценкам риска определены приоритетные химические примеси, которые вносят более 95 % в неприемлемые риски для здоровья населения и подлежат первоочередному мониторингу и включению в системы квотирования выбросов и планы природоохранных мероприятий.